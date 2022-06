Roma: ordinano caffè e acqua al bar, gli servono un liquido chimico. Grave un cliente: "Era acido muriatico"

Hanno chiesto al barista un caffè con il classico bicchiere d’acqua d’accompagnamento, ma anziché l’acqua gli è stata servita una sostanza tossica, si pensa acido muriatico.

Roma, gli viene servita una sostanza tossica al posto dell’acqua in un bar: grave una guardia giurata

L’episodio, riferito da Canaledieci, sarebbe avvenuto domenica sera verso le 21.30, in un locale nei pressi della metro di Rebibbia di Roma, in via Tiburtina. Protagonisti due clienti, una guardia giurata dell’Italpol, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Umberto I di Roma, e un suo amico, un autista dell’Atac, che ha fatto in tempo a rendersi conto dell’errore e a non ingerire la sostanza.

Al bar, dopo che l’uomo si è sentito male, è giunta un’ambulanza, che ha portato la vittima di quel che appare come un incidente in ospedale: il liquido chimico ingerito dalla guardia giurata ha provocato danni allo stomaco e all’esofago (da capire se reversibili o meno).

Fonte foto: ANSA

Indagano i carabinieri

Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso, che stanno indagando su quanto accaduto per fare totale chiarezza sul caso.

Gli uomini dell’Arma hanno provveduto a sequestrare la bottiglietta contenente la sostanza, la quale è stata spedita in laboratorio per essere analizzata e per riuscire a risalire all’origine del liquido. La guardia giurata ha deciso di sporgere denuncia contro il dipendente del bar.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini stavano effettuando un break dal lavoro e avevano deciso di bere un caffè al bar. Ordinata la bevanda con due bicchieri d’acqua, hanno poi scoperto che gli è stata data una sostanza tossica.

I due clienti hanno quindi dichiarato che il liquido era acido muriatico. L’autista Atac, nel portare il bicchiere alle labbra, si è subito reso conto che la sostanza non era acqua. Non è però riuscito in tempo a mettere in guardia l’amico. Quest’ultimo infatti già aveva ingerito d’un sorso il contenuto presente nel bicchiere.

Immediatamente si è manifestato un intenso bruciore di stomaco: la guardia giurata si è accasciata a terra, in preda agli spasmi. Quindi i soccorsi, il ricovero e la denuncia.