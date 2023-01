Roma, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento: è giallo sugli indumenti da uomo in casa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Terribile scoperta a Roma, in zona Monte Mario, in via Giulio Salvadori. Madre e figlia sono state trovate morte in un appartamento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le circostanze del doppio decesso.

Madre e figlia morte in casa: disposta l’autopsia per accertare le cause

Secondo quanto è emerso dalle prime analisi sui corpi, la madre, di 83 anni, sarebbe morta almeno un mese fa. La figlia, di 54 anni, inveceda alcuni giorni.

Sui corpi non sono stati individuati segni di violenza, ma è stato disposto l’esame autoptico sulle salme per accertare le cause del decesso di entrambe le donne.

Il nodo dei vestiti da uomo presenti in casa: si cerca il proprietario

Ad allertare le forze dell’ordine è stato il figlio e fratello delle due, che da tempo non aveva loro notizie.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti anche indumenti maschili, ma non è chiaro se appartengano all’uomo e se indichino una sua recente permanenza nella casa.

Fonte foto: Tuttocittà La via di Roma in cui è stata fatta la tragica scoperta di madre e figlia morte in casa.

Gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità del proprietario dei vestiti.

Le ipotesi degli investigatori: malore o malattia, forse morte di stenti

In attesa dei risultati dell’autopsia, che sarà condotta nei prossimi giorni all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, proseguono le indagini sul posto.

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti di Polizia del distretto di Primavalle, niente farebbe pensare a una rapina finita male o un episodio di violenza domestica.

Appare dunque improbabili l’intervento di una terza persona che potrebbe aver causato la morte di madre e figlia.

Non è escluso che le due donne fossero malate da tempo, considerando i tanti farmaci ritrovati nell’appartamento, e che siano morte di stenti, non potendo contare su persone a cui chiedere aiuto e assistenza.

La vicenda ricorda da vicino quella avvenuta, sempre nella Capitale, nel quartiere di San Basilio, dove madre e figlia sono state trovate morte in casa solo due settimane fa.