Roma, madre e figlia aggredite in strada con un martello a Tor Bella Monaca: partita la caccia all'uomo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Attimi di terrore nella periferia di Roma per due donne aggredite improvvisamente in strada nel corso della mattina di lunedì 19 dicembre. Le due vittime, madre e figlia, rispettivamente di 55 e 34 anni, sono state colpite con un martello da un uomo e sono poi state trasportate in ospedale. L’aggressore, la cui identità è al momento ancora ignota, si è dato alla fuga.

L’aggressione in strada a colpi di martello

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio di violenza le due donne si trovavano in via Paolo Ferdinando Quaglia, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. L’aggressione è avvenuta intorno alle 10, nei pressi dell’incrocio con via Acquaroni.

L’uomo che le ha prese a martellate è subito fuggito. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia del commissariato Casilino e gli operatori del 118 con un’ambulanza.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’aggressione è avvenuta a Tor Bella Monaca, quartiere nella periferia est della Capitale

Come stanno le due donne

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti. Entrambe le vittime dell’aggressione avrebbero riportato ferite in più punti del corpo. Come riportato da ‘RomaToday’ una delle due donne è stata colpita anche alla testa e stava perdendo molto sangue.

Il personale del 118 dopo un primo soccorso sul posto ha trasportato madre e figlia al policlinico Tor Vergata in codice giallo. Nessuna delle due, secondo le indiscrezioni, sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti in corso, caccia all’uomo

Sulla terribile vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia, che si è messa immediatamente sulle tracce dell’aggressore. Gli agenti restano al lavoro per risalire alla sua identità. Le motivazioni dietro il violento gesto restano un mistero: secondo quanto si apprende non è stata esclusa alcuna pista.