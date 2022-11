Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: un morto, traffico bloccato e code

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente stradale mortale questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto all’altezza dell’uscita Tor Bella Monaca ed ha provocato lunghe code e la paralisi del traffico. Morto un uomo alla guida di un tir.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare: un morto

L’incidente si è verificato attorno alle 4 di questa mattina, mercoledì 30 novembre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Roma Today, il conducente del tir avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un malore o un colpo di sonno, andando a schiantarsi contro il pilone di un cavalcavia.

L’incidente all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo all’uomo: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima, riferisce Il Messaggero, è un 55enne di Aprilia.

Traffico bloccato: le modifiche alla viabilità

L’incidente questa mattina presto ha paralizzato il traffico sul Grande Raccordo Anulare, formando lunghe code. L’Anas fa sapere che la viabilità è stata modificata per consentire i soccorsi e il ripristino della sede stradale.

Operazioni rese complicate dal fatto che il carico del tir, bottiglie di vetro, è andato distrutto ed ha invaso la carreggiata. Il personale Anas è al lavoro quindi anche per rimuovere tutti i pezzi di vetro pericolosi.

Sulla carreggiata esterna è stata disposta l’uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca per chi transita in complanare, resta aperta solo la corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna è stato chiuso temporaneamente lo svincolo per Tor Bella Monaca.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, mezzi e personale del 118 e della polizia stradale.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidati agli agenti della polizia stradale.