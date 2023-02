Roma, incendio in hotel: stanze in fiamme, 2 feriti e 130 persone evacuate. La situazione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un incendio è divampato nella tarda serata di domenica 12 febbraio in un hotel in via Giovanni Amendola, in zona Termini, a Roma.

Cosa è successo

Stando a una prima ricostruzione riferita da ‘Rainews’, sembra che l’incendio sia divampato in 2 stanze situate al terzo piano dell’albergo, per poi allargarsi in tutta la struttura, che ha riportato ingenti danni materiali (in particolare nelle camere coinvolte).

Due persone sono rimaste ferite e sono state assicurate alle cure dei sanitari in codice giallo. A causa del rogo, 130 ospiti dell’hotel sono stati evacuati e il terzo piano della struttura alberghiera è stato dichiarato inagibile, in attesa dei sopralluoghi per verificarne l’agibilità.

L'incendio ha interessato una struttura alberghiera in via Giovanni Amendola a Roma, a due passi dalla Stazione Termini.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per spegnere l’incendio sono intervenute 4 squadre dei Vigili del Fuoco con 2 autobotti, un’autoscala e il carro teli, nell’eventualità in cui qualcuno avesse dovuto lanciarsi dalle finestre per sfuggire alle fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia e il personale del 118.

Un altro incendio a Roma: a fuoco lo storico negozio Cenci

Quello che ha provocato ingenti danni a una struttura alberghiera in via Amendola non è l’unico incendio divampato nella Capitale nella serata di domenica 12 febbraio: dopo le ore 21, infatti, è andato a fuoco, sempre a Roma, anche lo storico negozio Davide Cenci.

L’incendio è divampato nel giorno di chiusura dell’esercizio commerciale, storico negozio d’abbigliamento di Papi e Presidenti a due passi da Montecitorio. Secondo quanto riferito da ‘Rainews’, l’ipotesi è che il rogo sia nato a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Un denso fumo nero si è propagato anche all’interno di un vano scale di un condominio adiacente. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Il negozio è attivo sin dal 1926 e, nel corso di un secolo d’attività, ha vestito Presidenti della Repubblica come Pertini, Scalfaro, Cossiga e Napolitano, Papi come Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ma anche attori come Christian De Sica e Carlo Verdone.