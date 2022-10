Roma, incendio alla stazione Termini: scooter in fiamme, grossa nube di fumo nero sul centro

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una grossa nube di fumo nero sopra il centro di Roma, visibile da chilometri di distanza. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione Termini. Ad andare in fiamme alcuni scooter che si trovavano in sosta accanto all’entrata laterale della stazione.

Roma, incendio vicino alla stazione Termini

Pomeriggio di paura nei pressi della stazione Termini a Roma. Attorno alle 17 di oggi, venerdì 7 ottobre, un vasto incendio si è sviluppato in un parcheggio di motorini in via Marsala, in prossimità dell’ingresso laterale del primo scalo ferroviario della Capitale.

Il rogo ha provocato un’alta colonna di fumo e una nuvola nera visibile da tutti i quartieri centrali della città, tra la paura delle tante persone che affollavano la zona della stazione, nel cuore di Roma.

La fila di motorini distrutti dalle fiamme

Incendio alla stazione Termini: intossicata una ragazza

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, le ambulanze del 118 e la polizia. Per precauzione vigili del fuoco e polizia hanno evacuato un bar ristorante, il Binario, adiacente al luogo dove gli scooter hanno preso fuoco.

La zona dove è divampato il rogo è trafficata e affollatissima, ma per fortuna non risultano esserci persone rimaste ferite. Solo una donna è stata soccorsa poiché rimasta intossicata dal fumo.

Distrutti dalle fiamme diversi scooter

Il rogo ha interessato un parcheggio di motorini in via Marsala, di fronte all’ingresso laterale della stazione Termini. Le fiamme hanno distrutto numerosi scooter parcheggiati in fila nei pressi del bar, almeno una decina.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, il rogo non ha interessato i locali vicini e non ha raggiunto la stazione Termini. Oltre ai motorini, le fiamme hanno anche danneggiato un bancomat.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità della zona: la polizia locale di Roma Capitale ha chiuso temporaneamente via Solferino. Nessuna conseguenza invece per l’operatività della stazione Termini e il traffico ferroviario.

Le cause del rogo

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, sul caso indagano gli agenti del commissariato Viminale. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo sul posto per risalire alle cause del rogo.

L’incendio potrebbe essere partito da uno dei motorini parcheggiati in via Marsala, con le fiamme che si sono poi estese agli altri scooter in fila.