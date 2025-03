Roma, fa partire un bonifico di oltre 5 mila euro ma è una truffa: con un click i carabinieri risolvono tutto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un anziano signore è stato vittima di una truffa telefonica a Roma, quando un uomo si è finto dipendente del suo istituto di credito. Il malintenzionato ha convinto l’anziano a effettuare un bonifico di 5.300 euro per risolvere una presunta anomalia sul conto corrente. Fortunatamente, grazie alla tempestiva denuncia ai Carabinieri, il bonifico è stato annullato in tempo.

La telefonata ingannevole

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’anziano ha ricevuto una telefonata da un uomo dai modi gentili che si è presentato come dipendente del suo istituto di credito. Con estrema professionalità, il truffatore ha riferito di una situazione anomala sul conto corrente dell’anziano, che doveva essere sanata con un’operazione di storno. Questo giro di parole ha indotto l’anziano a eseguire un bonifico di 5.300 euro.

La scoperta della truffa

Dopo la telefonata, l’anziano ha iniziato a sospettare di essere stato ingannato. Si è recato rapidamente alla Stazione dei Carabinieri per raccontare l’accaduto. Nonostante la disperazione iniziale, la tempestività della denuncia si è rivelata fondamentale. Il Maresciallo ha esaminato il telefono della vittima e ha scoperto che il bonifico era ancora revocabile per una manciata di minuti. Con un semplice click, il bonifico è stato annullato.

Il lieto fine e l’importanza della denuncia

L’anziano signore è stato sollevato nel vedere i suoi 5.300 euro nuovamente sul conto corrente. Ha ringraziato il Maresciallo, che ha colto l’occasione per offrirgli consigli utili per evitare futuri raggiri. Ha sottolineato l’importanza di rivolgersi con fiducia e tempestività ai Carabinieri, come avvenuto in questa fortunata circostanza. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al truffatore. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Roma.

Fonte foto: IPA