Roma, due turiste belghe uccise da un pirata della strada: erano scese per soccorrere degli automobilisti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Erano scese dal taxi per prestare soccorso a degli automobilisti rimasti vittime di un incidente, quando sono state investite in pieno da un’auto in corsa. Sono morte così due giovani turiste belghe appena arrivate a Roma. La tragedia è avvenuto lungo la bretella dell’A24.

Due turiste belghe travolte da un’auto a Roma

Come riporta Il Messaggero, l’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre a Roma, sul tratto urbano dell’autostrada A24 Roma-Teramo, in prossimità dello svincolo di Tor Cervara.

Le due giovani vittime si chiamavano Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, di 24 e 25 anni. Originarie di Menen, nelle Fiandre, erano appena arrivate a Roma per trascorrere un periodo di vacanza.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, le due turiste belghe stavano andando in albergo a bordo di un’auto Ncc quando hanno assistito ad un incidente stradale. Le due giovani sono scese dalla vettura insieme con l’autista per aiutare le persone rimaste ferite.

A quel punto un’altra auto è sopraggiunta e ha centrato in pieno le due ragazze, proseguendo poi la sua corsa. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, assieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, ma per le due giovani non c’è stato niente da fare. Sono morte sul colpo.

Tre invece le persone rimaste ferite nel primo incidente, per il quale si erano fermate le ragazze. Il Corriere della Sera riferisce che due automobilisti 40enni sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre una donna, meno grave, è stata portata al San Giovanni.

Si cerca il pirata della strada

Sul caso indaga la polizia stradale per cercare di risalire all’identità dell’investitore. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini della videosorveglianza della zona e il racconto dei testimoni, a partire dall’autista dell’auto Ncc che stava trasportando le due turiste belghe.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, nella serata di domenica gli agenti della stradale avrebbero individuato un sospettato.