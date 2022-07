Roma, due minori sordi aggrediti dal branco per 5 euro: sette coetanei accusati per lesioni e rapina

Scene di follia a Roma, vicino al centro commerciale Aura, a pochi passi dalla fermata metro di Valle Aurelia, non lontano dal Vaticano. Due ragazzi sono finiti in ospedale per una rapina con il bottino di 5 euro. Ad aggredirli un branco di coetanei, sette ragazzi, di cui tre 18enni e quattro ancora minorenni.

Le indagini sulla baby gang accusata di avere picchiato e derubato i due

A raccontare l’episodio è Repubblica, che spiega che le vittime sono due ragazzi sordi di 17 anni, aggrediti dalla baby gang nel cuore di Roma alcuni mesi fa.

Le vittime conoscevano i loro aggressori, che in più hanno fatto circolare i video dell’attacco. Per questo non ci è voluto molto per individuarli.

Gli agenti del commissariato Aurelio si sono recati a casa di tutti i ragazzi coinvolti nell’aggressione, che dovranno rispondere delle accuse di lesioni aggravate e rapina.

Al vaglio i video e le immagini delle aggressioni, i profili social e le chat

Gli investigatori stanno passando al setaccio tutto il materiale audio e video presente sui loro dispositivi elettronici, cellulari, tablet e computer ora messi sotto sequestro.

Le indagini si stanno concentrando anche sui profili social dei sette indagati, oltre che sui gruppi e le chat private di Telegram e WhatsApp.

Fonte foto: Tuttocittà Il fatto è avvenuto a pochi passi dal Vaticano.

La ricostruzione della rapina ai danni dei due ragazzi con disabilità

L’episodio di violenza risale al 5 marzo, come riporta Repubblica. I due 17enni in quella data si trovavano fuori dal centro commerciale Aura.

I sette aggressori, presumibilmente compagni di scuola, si sarebbero parati di fronte a loro impedendogli il passaggio. Sapevano della loro disabilità.

La baby gang cercava guai, e i suoi componenti avrebbero chiesto ai due ragazzi sordi di pagare un pedaggio per passare. Una vera e propria rapina.

Le due vittime, rifiutandosi, avrebbero dato al branco il pretesto per agire, con un’aggressione violenta con calci, pugni, schiaffi e ginocchiate.

Poi alla fine il furto dei pochi soldi presenti nei portafogli. Solo 5 euro in tutto. Che sono valsi ai due 17enni – subito portati in Pronto soccorso dai genitori una volta appreso il fatto – trauma cranici e facciali.