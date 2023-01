Roma, donna uccisa con un colpo di pistola davanti a un ristorante. Arrestato l'ex compagno

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna di 35 anni è stata uccisa con un colpo di pistola da un uomo nella serata di venerdì 13 gennaio, in viale Amelia a Roma, di fronte a un ristorante.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, l’uomo, 61 anni, si trovava a cena con la donna al ristorante. Tra i due sarebbe nata una discussione all’interno del locale, tanto che la coppia è stata invitata a uscire per chiarirsi privatamente. Non è chiaro quale fosse l’attuale relazione sentimentale tra i due.

Una volta in strada, i due si sarebbero incamminati insieme per circa 20 metri. Poi l’uomo avrebbe sparato contro la donna diversi colpi di arma da fuoco. La 35enne, ferita, ha tentato di chiedere aiuto, trascinandosi a fatica di fronte al locale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, però, è morta dopo 40 minuti.

Fonte foto: Tuttocittà Viale Amelia 42 a Roma: qui è avvenuta la sparatoria.

Il luogo della sparatoria

La sparatoria è avvenuta nei pressi di un ristorante in viale Amelia 42, nel quartiere Tuscolano, a Roma.

Arrestato l’ex compagno della donna

Sul luogo della sparatoria è intervenuta la Polizia che, alcune ore dopo quanto accaduto, ha arrestato l’ex compagno della donna in zona Fidene-Colle Salario.

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli: i due si sarebbero ritrovati a cena, sembra, per un ultimo tentativo di riconciliazione dopo la rottura del loro rapporto. Il colloquio, però. è degenerato fino ad arrivare all’uccisione della 35enne.

L’uomo, che era fuggito a bordo della propria auto, è stato intercettato in zona Colle Salario/Fidene e sottoposto a stato di fermo. La salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria e del medico legale per gli esami autoptici.

La testimonianza

‘Il Messaggero’ riporta la testimonianza di una persona presente sul posto: “L’ha ammazzata davanti a me”. E poi: “Sono usciti, litigavano, ma nessuno è intervenuto. Poi lui ha tirato fuori la pistola e gli ha sparato in strada, senza pietà. L’ho vista agonizzante per terra, ha cercato di rientrare dentro al locale ma non c’è stato nulla da fare”.