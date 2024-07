Roma continua a bruciare. Altra giornata di incendi: fiamme anche nel cimitero

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi incendi sono scoppiati a Roma nella giornata di domenica 28 luglio. Come negli scorsi giorni, la capitale è stata funestata da fiamme e fumo che stavolta sono arrivati anche nel cimitero di Prima Porta.

Incendi a Roma: ecco dove sono avvenuti

Quella degli incendi nella città di Roma sta diventando una vera e propria emergenza. Solo nel pomeriggio domenicale, ne sono scoppiati 4, su 3 fronti.

Le aree interessate sono state quelle di Prima Porta, La Storta, Cesano e Ponte Mammolo.

Roma, fiamme anche nel cimitero: cos’è successo

Singolare soprattutto il primo caso dove le fiamme, scoppiate intorno alle 14 e 45, sono divampate anche nell’area del cimitero tra via dell’Arciconfraternita e via Santa Maria del Pianto. Si sono propagate dall’ingresso principale fino a tutta l’area vecchia della struttura.

Qui vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale sono dovuti intervenire per sedarle quando, anche grazie al vento e all’erba secca non tagliata, si erano alimentate e avevano avvolto anche gli alberi presenti in zona, come riporta RomaToday.

Il rogo è stato spento dopo un paio di ore, ancora da calcolare l’entità dei danni.

Tutti gli incendi della domenica nella capitale

Di dimensioni ancora maggiori sono stati gli incendi che si sono sviluppati a La Storta, nella zona di via Filippini, e Cesano, nell’area tra il poligono militare e Martignano.

Da questi si è creata una grossa nube visibile in diverse zone di Roma.

Non si tratta, come detto, della prima giornata nera a Roma per gli incendi. Da tempo, vigili del fuoco e protezione civile chiedono un aumento delle risorse e dei mezzi a disposizione.

I precedenti: giorni infuocati a Roma

Anche sabato 27 luglio si era segnalato come un giorno complicato su questo ambito. Tre erano stati i roghi principali.

Il primo aveva colpito delle sterpaglie in via di Pietralata a Roma, nelle vicinanze dell’ospedale Sandro Pertini.

Il secondo invece aveva preso piede nel parco della Marcigliana, coinvolgendo un deposito di gomme di un concessionario d’auto vicino a via Salaria e via di Santa Colomba. In serata, un altro aveva riguardato una zona boschiva a Castel Madama.