Roma, cerca di rapire un bambino di 4 anni fuori dall'asilo: arrestato un romeno

Tanta paura a Roma per una madre che era andata a riprendere dall’asilo il suo piccolo di 4 anni. Un uomo di nazionalità romena con precedenti penali ha cercato di rapirlo provando a strapparglielo dalle mani. Fortunatamente il malvivente è stato fermato e arrestato. L’accusa nei suoi confronti è di “tentato sequestro aggravato”.

Tentato rapimento di un bambino a Roma: cosa è successo

Il gravissimo episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 6 giugno. La mamma del bambino si era recata alla scuola per l’infanzia “Maisonnette”, in viale dell’Umanesimo, come faceva sempre.

Improvvisamente il romeno, vestito con una camicia arancione, si è avventato su di lei tentando di rapire il piccolo. “È mio figlio”, le ha urlato afferrandolo per un braccio.

Fonte foto: VirgilioNotizie Il luogo del tentato rapimento

Intimandogli di lasciarlo, la donna ha lottato con il malvivente tenendo stretto a sé il bambino, gridando aiuto e riuscendo alla fine a evitare la tragedia. L’intervento delle maestre dell’asilo e di un altro genitore si è rivelato fondamentale.

I soccorsi alla mamma del bambino

Durante quegli istanti di terrore, vedendo che il rapitore non si arrendeva, la madre del bambino è riuscita a entrare dentro la scuola per l’infanzia con la speranza di trovare protezione.

Dopo aver sentito le urla, le maestre sono accorse in suo aiuto per chiudere il cancello e mantenere sbarrato l’ingresso della struttura. Non riuscendo a entrare, l’uomo di nazionalità romena ha infine ceduto e ha cercato di dileguarsi.

Il genitore di un altro bambino che ha assistito alla scena lo ha però inseguito per fermarlo. La corsa è durata poco: il papà è riuscito a bloccare il malvivente consegnandolo ai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, che lo hanno arrestato.

Indagini in corso

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Secondo quanto si apprende la madre del bambino ha dichiarato di non conoscere il criminale e di non averlo mai visto prima di quei concitati momenti.

Ad ora non si esclude che si possa essere trattato del gesto di uno squilibrato. C’è però da chiarire un punto in particolare: secondo le indiscrezioni l’uomo, mentre tentava la fuga, si sarebbe cambiato la vistosa camicia.

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire perché avesse con sé un indumento alternativo. Tra le piste, resta in piedi quella di un tentato rapimento premeditato.