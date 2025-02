Roma, botte e insulti per 6 anni alla moglie: lei filma lo filma, si nasconde e chiama la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un intervento delle forze dell’ordine a Roma, dove un uomo è stato fermato per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, quando una lite familiare è degenerata in violenza fisica e verbale.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una presunta infedeltà della donna avvenuta anni prima, che ha alimentato una folle gelosia nel marito. Dopo sei anni di minacce e insulti, la vittima aveva trovato il coraggio di lasciare la casa con il figlio, ma era tornata dopo le suppliche del marito, ignara che le violenze sarebbero ricominciate.

Un’escalation di violenza

La situazione è degenerata lo scorso settembre, quando la donna, rientrando da una serata con amiche, ha trovato il marito intento a distruggere i mobili della loro abitazione. In quell’occasione, l’uomo si è scagliato contro di lei, passando dagli insulti alle percosse. Nonostante ciò, la donna non ha denunciato per paura di ripercussioni.

L’epilogo della vicenda

Domenica scorsa, a seguito dell’ennesima lite, la donna ha trovato il coraggio di reagire. Ha ripreso la scena con il cellulare e si è rifugiata con il figlio sulle scale condominiali, chiedendo aiuto al 112. Gli agenti del Distretto Casilino, giunti sul posto, hanno trovato la casa a soqquadro e la donna con il figlio visibilmente scossi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo aver tranquillizzato il bambino e la madre, gli agenti hanno ricostruito anni di vessazioni e umiliazioni subite dalla donna. L’uomo, nel frattempo, si era allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti. Ha tentato di giustificarsi accusando la moglie di trascurare il figlio.

Le conseguenze legali

Il 38enne di origine rumene è stato arrestato per presunti maltrattamenti in famiglia. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Roma.

