Roma, autobus con 41 bambini a bordo finisce fuori strada: due bimbi e l'autista all'ospedale

Paura oggi a Roma per un pullman con 41 bambini a bordo che è improvvisamente uscito di strada, sembra a causa di un malore accusato dal conducente. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, due bambini sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo.

L’incidente sulla Tiburtina

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 12 dicembre, in via Tiburtina, all’incrocio con via di Salone, nella periferia orientale di Roma. Il pullman stava trasportando 41 bambini di rientro da una gita.

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato attorno alle 13.50: il conducente ha perso il controllo del bus, sembra a causa di un malore che lo avrebbe colto all’improvviso.

L’incidente in via Tiburtina, alla periferia est di Roma

Autobus finisce fuori strada

L’autobus fuori controllo è andato fuori strada, sfondando una rete e salendo sopra un’aiuola spartitraffico, devastandola. L’impatto con l’aiuola e le piante hanno rallentato la corsa del mezzo, evitando gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti mezzi e personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Due bambini al pronto soccorso

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i bambini a bordo. Solo due bimbi di sette anni, hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, ma non sono gravi: sono stati accompagnati in ambulanza, entrambi in codice giallo, all’ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I.

Soccorso e accompagnato in ospedale anche l’autista del pullman, un uomo di 48 anni, anche lui non grave.

Gli agenti della polizia municipale stanno svolgendo accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.