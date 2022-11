Roma, ambientalisti imbrattano 'Il seminatore' di Van Gogh: l'ira del ministro della Cultura

Quattro attivisti di Ultima Generazione, nella mattinata di venerdì 4 novembre, hanno imbrattato “Il seminatore”, famosa opera di Vincent Van Gogh.

Opera di Van Gogh imbrattata a Roma

Sull’opera è stata lanciata una zuppa di verdura.

L’azione ha avuto luogo all’interno di uno dei musei di Roma, Palazzo Bonaparte, che in questo periodo sta ospitando la mostra del pittore olandese, con opere arrivate dal Kröller-Müller Museum, museo che si trova ad Otterlo, nei Paesi Bassi, dove trova sede una delle più grandi collezioni dell’artista.

L’opera ‘vittima’ di Ultima Generazione, appunto “Il seminatore” (dimensione 64,2×80), è stata realizzata nel giugno del 1888.

La rivendicazione

“Siamo tornati a far sentire la voce della preoccupazione per la crisi climatica ed energetica nei luoghi dell’arte – rendono noto da Ultima Generazione che ha subito rivendicato l’azione –. ‘Colpito’ con della passata di piselli “Il seminatore” del 1888 di Vincent Van Gogh, all’interno della mostra di rilievo internazionale a lui dedicata”.

Subito dopo l’azione degli attivisti è intervenuta la sicurezza che ha immediatamente chiuso le sale della mostra allontanando i visitatori. Gli attivisti dopo avere gettato il passato di verdura sull’opera si sono incollati alla parete e hanno urlato slogan contro l’uso del carbone e sul cambiamento climatico.

Perché siamo tanto preoccupatə per la crisi climatica? Perché abbiamo deciso di disobbedire? Cosa pensiamo di ottenere con i blocchi stradali?

Ultima Generazione costola di Extinction Rebellion

Ultima generazione è la costola italiana di Extinction Rebellion che ha già messo a segno proteste di questo tipo in alcuni musei all’estero.

Ministro della Cultura: “Atto ignobile”

“Attaccare l’arte è un atto ignobile che va fermamente condannato. La cultura, che è alla base della nostra identità, va difesa e protetta, non certo utilizzata come megafono per altre forme di protesta. Peraltro il nostro patrimonio culturale va tutelato proprio dalle conseguenze del cambiamento climatico. Questo ennesimo gesto non può quindi passare come una legittima espressione di protesta”. Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“È giusto proprio oggi ricordare – conclude il ministro – che i reati contro i beni culturali sono puniti gravemente e che gli autori sono perseguibili penalmente”.