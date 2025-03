Roma, alcolista minaccia con il coltello il compagno: un 35enne veniva maltrattato da anni, scatta la denuncia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 35 anni ha denunciato la sua compagna per maltrattamenti a Roma, dopo anni di violenze fisiche e psicologiche. La decisione è stata presa dopo un’escalation di minacce culminate lo scorso novembre.

Una convivenza difficile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la coppia aveva iniziato a convivere durante la pandemia di Covid-19. Tuttavia, per l’uomo, le restrizioni non si sono mai concluse, trasformandosi in un incubo di aggressioni e isolamento.

Un ciclo di violenze

La vittima, un 35enne di Roma, è stata per anni il bersaglio delle crisi di rabbia della compagna, affetta da bipolarismo e con una dipendenza dall’alcool. Le aggressioni verbali e fisiche erano all’ordine del giorno, culminando in un episodio in cui la donna ha cercato di colpirlo con un coltello da cucina.

La svolta

Nel novembre 2023, l’uomo ha finalmente deciso di rivolgersi alle autorità, raccontando agli agenti del Commissariato Tuscolano le umiliazioni subite. La denuncia ha portato all’intervento dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per la donna il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Misure cautelari

La 35enne romana è stata indiziata del reato di maltrattamenti in famiglia. Le è stato imposto di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, previo suo consenso.

