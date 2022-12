Roletto, operaio accoltellato alla schiena dal collega in una fabbrica del Torinese

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un operaio di 43 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato da un collega in una fabbrica di Roletto, nel Torinese. Secondo quanto riportato da Repubblica la vittima dell’aggressione è stato portata in codice rosso in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’assalitore è stato arrestato dai carabinieri.

L’aggressione

Stando alle prime informazioni, i motivi dell’aggressione non sarebbero ancora chiari. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi nello stabilimento della Aernova di Roletto, comune della zona di Pinerolo.

Il colpo inferto alle spalle del 43enne sarebbe stato talmente violento che il coltello si sarebbe spezzato. L’operaio che ha aggredito il collega è stato immobilizzato dagli altri lavoratori prima dell’arrivo dei carabinieri.

Dopo il primo intervento del 118, l’uomo colpito è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Cto di Torino per l’estrazione della lama rimasta nella schiena.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Roletto nel Torinese dove è avvenuta l’aggressione in fabbrica

Le indagini

I militari dell’Arma stanno adesso indagando per risalire alle cause dell’accaduto. Nessuna delle persone ascoltate avrebbero sentito discutere i due operai prima dell’accoltellamento.

L’aggressore è un uomo di 46 anni, dipendente dell’azienda, che avrebbe manifestato problemi di natura comportamentale e psichica. Gli episodi passati avrebbero portato all’intervento dei servizi sociali e fino alla sottrazione della potestà genitoriale sui figli.

Anche il 46enne sarebbe stato portato in ospedale, a Pinerolo, per accertamenti psichici.