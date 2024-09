Roger O'Donnell dei Cure ha un tumore: "Lotto da un anno, ho ignorato i sintomi", il tastierista si confessa

Roger O’Donnell dei Cure ha un tumore: il tastierista della band capitanata da Robert Smith si è lasciato andare in una lunga confessione sul suo profilo Instagram in occasione del mese della consapevolezza del cancro nel sangue. Per circa un anno l’artista ha tenuto il massimo riserbo sul mostro contro il quale sta lottando, ma sui social ha trovato il coraggio e la serenità per condividere il suo problema con il pubblico.

Roger O’Donnell dei Cure ha il cancro

“A settembre dello scorso anno mi è stata diagnosticata una forma di linfoma molto rara e aggressiva”, così esordisce Roger O’Donnell dopo aver ricordato che settembre è il mese della conseguenza del cancro del sangue.

Il tastierista dei Cure racconta che in un primo momento aveva “ignorato i sintomi”, ma successivamente si è sottoposto a “una Tac” e a un “intervento chirurgico“. Infine “il risultato della biopsia è stato devastante“.

Oggi O’Donnell ha “completato 11 mesi di trattamento sotto alcuni dei migliori specialisti del mondo”, e spiega di aver tratto particolare beneficio con la “immunoterapia” e l’assunzione di “alcuni farmaci usati per la prima volta 100 anni fa”.

Infine “l’ultima fase del trattamento è stata la radioterapia” che l’artista specifica essere “una delle prime cure sviluppate contro il cancro”.

Come sta il tastierista dopo la cura per il tumore

Nel suo messaggio, Roger O’Donnell rassicura i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto bene e la prognosi è fantastica, l’assassino pazzo ha bussato alla porta e non abbiamo risposto”.

L’artista coglie l’occasione per ringraziare i medici che si sono presi cura di lui (“ognuno di loro è una rockstar”), ma anche “tutti gli infermieri e i tecnici”, gli amici e i famigliari che gli sono stati vicino. “A volte è più difficile stare dall’altra parte”, conclude.

Il messaggio ai fan

Nel post Roger O’Donnell si rivolge ai fan dispensando consigli sulla prevenzione e l’approccio alla malattia: ” Il cancro si può sconfiggere ma se ti viene diagnosticato abbastanza presto hai più possibilità”, quindi “se hai il minimo pensiero di avere sintomi vai a farti controllare”.

“Se conoscete qualcuno che è malato o che soffre parlategli, ogni singola parola aiuta, credetemi lo so”, conclude l’artista.

La carriera con i Cure

Roger O’Donnell è entrato nella squadra di Robert Smith nel 1987 dopo un’esperienza nei Thompson Twins e negli Psychedelic Furs. Insieme ai Cure ha registrato il capolavoro Disintegration per poi lasciare la formazione nel 1990 e ritornare a farne parte nel 1995 su richiesta del frontman.

L’addio definitivo è arrivato nel 2005, quando è stato allontanato da Robert Smith per presunte divergenze artistiche.