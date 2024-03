Rocco Siffredi denunciato da una giornalista per molestie sessuali: le chat tra i due portate in questura

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Rocco Siffredi è stato denunciato per molestie sessuali. A intraprendere l’azione legale sarebbe stata una giornalista, che attraverso la sua legale ha consegnato la denuncia agli agenti del commissariato Prati di Roma. La donna aveva contattato l’attore hard in corrispondenza dell’uscita della serie a lui dedicata, “Supersex” (Netflix): le molestie sarebbero iniziate dopo l’ok di Siffredi a rilasciare un’intervista.

Come riportato dal Corriere della Sera, tutto sarebbe partito a inizio 2023, dopo una richiesta di intervista presentata dalla giornalista, professionista dal 2008, a Siffredi e poi, come da prassi, all’ufficio stampa della piattaforma che trasmette la serie biografica sull’attore porno italiano.

“È seguito tra noi uno scambio di messaggi, inizialmente colloquiali e gentili“, riporterebbe la denuncia presentata.

Rocco Siffredi e sua moglie Rosa Caracciolo posano al photocall di “Supersex” durante il 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino

In questi messaggi, Siffredi le avrebbe inviato anche una foto scaricata dal profilo social della donna. All’immagine avrebbero fatto seguito alcuni apprezzamenti.

L’intervista all’Hotel Parco dei Principi a Roma

L’intervista, dopo essere stata rimandata in un primo momento, avrebbe poi avuto luogo all’interno dell’Hotel Parco dei Principi di Roma e sarebbe durata circa due ore.

Dopo i saluti, Siffredi avrebbe quindi inviato un audio vocale alla giornalista: “Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top“, avrebbe detto nel messaggio, sempre secondo quanto riportato dal Corriere.

“Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l’amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni”, avrebbe aggiunto l’attore.

Lo scontro e le presunte offese

In seguito, il testo dell’intervista sarebbe stata consegnata all’attore prima della pubblicazione. Ne sarebbe nato un contezioso su una parte dei contenuti, sui quali Siffredi avrebbe chiesto all’ufficio stampa di intervenire, eliminandoli.

“Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice di non incontrare quella persona perché è sbagliata, la mia natura mi porta sempre a scoprire perché – avrebbe quindi scritto Siffredi alla giornalista – […] sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo. Togli di qua perché te l’ha detto il direttore e aggiungi di là. Vabbè, buona vita, woman”.

Dopo il messaggio, tuttavia, il 59enne abruzzese avrebbe rincarato la dose con volgari allusioni alla vita sessuale della giornalista.

Poi le scuse: “Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem”. Nei giorni successivi sarebbero arrivati altri messaggi dello stesso tenore e anche telefonate.

A questo punto la donna avrebbe deciso di sporgere querela: “Tutto questo mi ha provocato uno stato di forte agitazione e pertanto mi sono rivolta al mio medico curante, il quale mi ha prescritto farmaci per il mio stato ansioso e i crampi addominali”. Uno stato psicofisico tale da configurare, secondo l’avvocato Sgrò, il reato di molestie e in alcuni passaggi quello di molestie sessuali.