Robot aggredisce un ingegnere di Tesla e lo ferisce alla mano, l'incidente è del 2021: la rabbia di Elon Musk

Un robot Tesla aggredì un ingegnere: una storia che molti avevano dimenticato ma che il 28 dicembre un popolare quotidiano internazionale ha riportato a galla mandando Elon Musk su tutte le furie. L’incidente risale al 2021, e fortunatamente la vittima non riportò gravi conseguenze. La discussione si sta consumando proprio su X.

Lo sfogo di Elon Musk contro i media

Qualcuno ha incalzato Elon Musk su X ricordandogli l’increscioso episodio riportato dal ‘Daily Mail’, e il patron di Tesla non l’ha presa bene.

Musk, infatti, in un post ha condannato il comportamento dei media, soprattutto per il tempo passato dopo l’episodio.

Un utente commenta l’apertura del titolo del ‘Daily Mail’: “Tesla robot ‘attacks”, e scrive: “‘Attacca’ implica che il robot abbia preso una decisione, invece stava facendo esattamente ciò per cui era stato programmato. L’ingegnere pensava che fosse spento, ma non lo era”.

Quindi l’invettiva di Elon Musk contro i media: “È davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”.

L’ingegnere aggredito dal robot Tesla

Come già detto, l’episodio risale al 2021. Teatro della vicenda era uno stabilimento Tesla ad Austin, in Texas, dove un ingegnere stava riprogrammando i software di altri due dispositivi che in quel momento erano disabilitati.

Come ricostruisce ‘Repubblica’, però, un terzo robot umanoide era stato dimenticato acceso e proprio quest’ultimo avrebbe “attaccato” l’ingegnere. Va precisato che il dispositivo era programmato per tagliare parti di alluminio.

L’androide aveva dunque colpito l’ingegnere alla schiena e al braccio con un gancio d’acciaio, e solo l’intervento di due colleghi evitò il peggio: questi, infatti, riuscirono a premere il bottone d’emergenza e a disattivare la macchina.

Cos’è Optimus

Nel suo post di protesta, Elon Musk accusa i media di insinuare che quell’incidente fosse dovuto a Optimus.

Nello specifico, Tesla Optimus Gen 2 è il nuovo robot umanoide che ha scatenato le consuete polemiche sull’intelligenza artificiale e per questo, secondo Musk, facile bersaglio per altrettanto facili accuse di malfunzionamento e pericolosità.

Recentemente, ricordiamo, Elon Musk ha visitato l’Italia ed è salito sul palco di Atreju, ospite di Giorgia Meloni.