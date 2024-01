Roberto Vannacci verso la candidatura alle elezioni Europee: il generale corteggiato dalla Lega, ma non solo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Da settimane si parla di un possibile futuro in politica per il generale Roberto Vannacci, che potrebbe candidarsi alle prossime elezioni Europee. La Lega lo corteggia, ma lui per il momento lascia aperte anche altre porte.

Futuro in politica per il generale Roberto Vannacci?

In un’intervista concessa a ‘L’Identità’, il generale Roberto Vannacci ha commentato i rumors su un suo possibile futuro in politica: “La politica è persuasiva, è l’arte del governo, si occupa di tutto, nel senso che deve gestire anche il potere e la cosa pubblica. Io, invece, parlo sì di problemi sociali, ma non per governare o ottenere voti”.

Su un suo presunto “occhio di riguardo per il centrodestra”, Vannacci ha tenuto poi a precisare:

“Si dicono tante cose. Prima mi voleva Forza Nuova, poi Alemanno, poi la Lega. Ma io potrei pensare anche ad altro… Potrei pensarci anche se un posto in politica me lo offrissero la Schlein o Fratoianni. Non precludo nulla“.

Il generale ha ammesso che la sua è una “provocazione”, ma ha poi aggiunto: “Anche se certe sfaccettature alla sinistra potrebbero non dispiacere. Come l’identità, la famiglia, la natalità. E c’è anche una sinistra patriota”.

Alla domanda “C’è un politico che le piace particolarmente?”, Roberto Vannacci ha risposto: “Mi sono simpatici quelli che vogliono rilanciare il Paese e lo vogliono il più bello del mondo, esaltandone le specificità”.

Fonte foto: ANSA

Il generale Roberto Vannacci potrebbe candidarsi alle prossime elezioni Europee, ma al momento non si sa ancora con quale partito.

Il messaggio della Lega a Roberto Vannacci

Nel corso della trasmissione ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di una possibile candidatura alle elezioni Europee per il generale Roberto Vannacci.

Le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Non mi candido alle elezioni Europee. Continuerò a fare il ministro. Mi piacerebbe candidare Vannacci“.

Il commento di Roberto Vannacci alle parole di Salvini

Il generale Roberto Vannacci ha commentato all’agenzia ‘ANSA’ le parole pronunciate in tv da Matteo Salvini: “Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato”.