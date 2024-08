Roberto Vannacci sta fondando un suo partito? La reazione di Matteo Salvini e il retroscena sulle telefonate

Matteo Salvini ha smentito categoricamente le voci secondo cui Roberto Vannacci starebbe fondando un nuovo partito politico. Durante un intervento al Versiliana Festival, il leader della Lega ha chiarito che, nonostante le speculazioni mediatiche, Vannacci non ha intenzione di creare una nuova formazione politica e che i due si sono sentiti recentemente.

Matteo Salvini rassicura i leghisti su Roberto Vannacci

Come riportato dall’Adnkronos, Salvini ha annunciato che l’europarlamentare parteciperà a eventi importanti della Lega, come una festa in provincia di Bergamo e il raduno di Pontida previsto per il 6 ottobre.

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha inoltre sottolineato come Vannacci, con le sue idee e la sua identità, possa contribuire positivamente al progetto politico della Lega, “volto a migliorare l’Italia e l’Europa”.

Fonte foto: ANSA

Roberto Vannacci e Matteo Salvini durante la chiusura della campagna elettorale delle scorse elezioni europee

La crisi della maggioranza e la bordata ai media

Queste dichiarazioni giungono in un contesto di polemiche e notizie contraddittorie sulla tenuta della maggioranza di governo.

Salvini ha infatti criticato aspramente il modo in cui la stampa ha riportato la presunta crisi estiva nella coalizione, accusando alcuni media di creare notizie sensazionalistiche senza fondamento.

Ha ribadito la determinazione del governo di rimanere unito fino alla fine del mandato nel 2027, respingendo le speculazioni su tensioni interne tra i partiti della coalizione.

Salvini ha anche toccato il tema della giustizia in Italia, esprimendo preoccupazione per l’eccessivo potere della magistratura rispetto ad altri settori della società.

Lega a tutto campo: dagli Usa al codice della strada

Il leader della Lega ha anche commentato le elezioni americane, augurandosi una vittoria dei repubblicani.

Infine ha accennato alle prossime modifiche al codice della strada, che includeranno nuove regolamentazioni per l’uso dei monopattini.

L’intervento di Salvini riflette la volontà del leader leghista di consolidare la propria posizione e quella del partito, contrastando le speculazioni e rafforzando l’unità della coalizione di governo.