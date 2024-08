Roberto Vannacci risponde a Rosy Bindi sulle accuse di fascismo: "Non mi offendo, sono cose finite 80 anni fa"

Dopo la provocazione di Rosy Bindi il generale Roberto Vannacci ha preso la parola durante il Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) per replicare. Per Vannacci sono giorni di fuoco: recentemente Pierluigi Bersani, nel corso della Festa dell’Unità, ha apostrofato il generale con la parola “co***one” e per questo è stato denunciato dall’autore de ‘Il mondo al contrario’.

Rosy Bindi, quindi, ha lanciato la provocazione in diretta su La7: ““Se dico che le idee di Vannacci sono le idee di un fascista, denuncia anche me o lo ritiene un complimento?”. Alla sfida di Bindi Vannacci ha risposto dal palco della Versiliana.

Il generale sottolinea che “secondo la signora Bindi la parola ‘fascista’ è un’offesa“, quindi precisa: “Non mi sento assolutamente offeso perché il fascismo è finito 80 anni fa, quindi non si può essere offesi da qualcosa che non esiste più”. Per Vannacci essere tacciati di fascismo equivale a essere indicati come “giacobino, carolingio o giuliano”.

Per Vannacci, nella sostanza, nella parola “fascista” non c’è offesa in quanto il fascismo, così come “altri movimenti”, è finito e “non potrà tornare”, nemmeno in alcune manifestazioni che spesso occupano le pagine di cronaca. In battuta finale, Vannacci consiglia a Rosy Bindi di “riconsiderare quelle che sono le sue opinioni”.