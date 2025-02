Roberto Vannacci e il paragone tra Elon Musk e Leonardo Da Vinci: "Genio, è venuto dal nulla"

Elon Musk paragonato a Leonardo da Vinci. Il parallelismo è di Roberto Vannacci, generale nonché europarlamentare eletto in quota Lega del gruppo de I Patrioti. Vannacci ha anche parlato degli affari del miliardario sudafricano con Tesla, affermando che l’imprenditore non ha sposato “l’ideologia green, ma l’ha sfruttata”. Inoltre ha riferito che ha ricevuto un invito ad andare a Sanremo. Invito accettato: sarà presente in platea al Festival con la moglie.

Roberto Vannacci paragona Elon Musk a Leonardo da Vinci

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Vannacci, riferendosi a Musk, ha detto che “quell’uomo è un genio paragonabile a Leonardo da Vinci”. Il raffronto è stato motivato così: Musk “ha realizzato eccellenze in qualsiasi campo” e si deve tenere presente che “viene dal nulla”.

Il generale ha quindi ricordato che l’uomo d’affari sudafricano ha comprato X, oltre a rimarcare che ha fondato la casa automobilistica Tesla e Space X..

Fonte foto: ANSA Elon Musk

Di recente Musk ha lanciato via social il movimento Mega, acronimo di Make Europe Great Again. Vannacci ha sottolineato i I Patrioti “sono sempre stati pro-Trump e hanno sempre espresso opinioni assolutamente equiparabili a quelle di Musk”.

Quindi ha spiegato che, laddove in futuro nascesse un movimento transazionale, sarebbe favorevole a un simile scenario.

L’eurodeputato ha anche sostenuto che Musk “ha fatto le auto elettriche quando nel mondo truffato dall’ideologia green tutti hanno cominciato a investire nelle auto elettriche. Lui ha colto l’opportunità ed è diventato miliardario. Non è che abbia sposato l’ideologia green, l’ha semplicemente sfruttata”.

Trump pare che voglia imporre dei dazi all’Europa. Per Vannacci questo non è un problema. Il generale ha dichiarato che il tycoon “li aveva imposti anche nel precedente mandato”. “Eppure – ha aggiunto – non mi sembra che ci siamo strappati i capelli. Le relazioni internazionali sono fatte di rapporti di reciprocità. E quindi evidentemente se ci saranno i dazi ci sarà una risposta solidale, forte e coesa dei Paesi europei”.

Vannacci: “Sarò presente a Sanremo”

Capitolo Sanremo: il Festival è alle porte. I battenti saranno aperti martedì 11 febbraio. Vannacci ci sarà: “Mi hanno invitato al Festival e ci andrò perché una volta nella vita bisogna andarci”.

“Ovviamente in platea, non sul palco. Ho convinto anche mia moglie che mi accompagnerà”, ha evidenziato.

Le elezioni in Veneto: “A qualcuno trema la sedia sotto il sedere”

Infine ha parlato delle prossime elezioni regionali in Veneto, affermando che a qualcuno “la sedia trema sotto il sedere” in quanto teme la sua popolarità.

Il generale ha ribadito che in Veneto sarà presente, così come lo sarà in Toscana, in Campania e dalle parti. “Evidentemente queste parole a qualcuno, memore dei voti che ho preso proprio in Veneto, hanno fatto tremare la sedia sotto il sedere. Quanto alla strategia migliore per ottenere il massimo risultato mi confronterò con Matteo Salvini“, ha concluso.