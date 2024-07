Roberto Vannacci, archiviazione del gip militare dei reati per Il mondo al contrario: provocazione di Salvini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il gip archivia le accuse di istigazione sul generale Vannacci e Matteo Salvini esulta. Il giudice del tribunale militare di Roma ha escluso le ipotesi di reato contenute in due denunce in merito ad alcuni passaggi del libro “Il mondo al contrario”, che ha lanciato la carriera politica del neo-europarlamentare. Le contestazioni erano state presentate dal Sindacato dei Militari, che aveva sostenuto come le posizioni dell’alto ufficiale all’interno della pubblicazione potessero istigare soprattutto i subordinati a disobbedire alle leggi.

L’archiviazione del gip militare

Come riportato da Adnkronos, la decisione scioglie la riserva sulle ipotesi di reato formulata dal gip, che aveva a sua volta respinto la richiesta di archiviazione della procura.

L’archiviazione riguarda le accuse rivolte a Vannacci di istigazione a disobbedire alle leggi o commettere reati, ma non l’eventuale diffamazione militare relativa ad un soggetto menzionato nel testo, per la quale il giudice ha rimandato l’approfondimento alla procura militare, con un termine di quattro mesi per svolgere ulteriori indagini.

La reazione di Matteo Salvini

In seguito all’archiviazione, il segretario della Lega, Matteo Salvini, non si è lasciato sfuggire l’opportunità di prendersi la rivincita nei confronti degli avversari politici.

“Archiviate le accuse contro il generale Roberto Vannacci, mal di fegato e Maalox a sinistra” ha scritto sui social il vicepremier, che alla notizia delle denunce aveva espresso “solidarietà al Generale Roberto Vannacci, recordman di preferenze alle Europee”, sostenendo che “da quando ha scelto la Lega ha iniziato ad avere qualche problema, come il Gip militare che oggi respinge la richiesta di archiviazione. Quando si dice il caso”.

Le parole del legale di Roberto Vannacci

“Prendiamo atto con soddisfazione della decisione del giudice e attendiamo l’esito delle ulteriori indagini disposte, nella convinzione che la parte del libro indicata non abbia contenuto diffamatorio, nemmeno per il militare individuato dall’ordinanza, che difatti non risulta aver mai sporto denuncia” ha commentato l’avvocato Giorgio Carta, difensore di Roberto Vannacci.

“Non ho letto il libro perché difendo a prescindere il diritto alla libera manifestazione del pensiero” aveva dichiarato il rappresentante legale del generale in un’intervista rilasciata a Il Foglio.