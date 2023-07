Roberto Saviano sul programma cancellato dalla Rai: "Squadrismo contro intellettuali. Resterà Peppa Pig"

“L’Italia è un Paese che mette paura“. Con queste (e tante altre) parole lo scrittore Roberto Saviano ha commentato la notizia della cancellazione del suo programma tv ‘Insider II’ dalla Rai.

Perché stato chiuso il programma secondo Saviano

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Roberto Saviano ha rivelato di aver appreso la notizia dallo stesso giornale. Lo scrittore l’ha definita “una decisione politica che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare“.

Poi ha spiegato: “Non ho mai subito dai miei referenti in Rai, Rosanna Pastore e Felice Cappa, alcuna pressione, cosa che è accaduta probabilmente ad altri. A me la trasmissione l’hanno direttamente cancellata. Un danno enorme per tutte le persone che ci hanno lavorato: soprattutto donne, coordinate da una donna, che stanno pagando per una vendetta politica”.

Fonte foto: ANSA Roberto Saviano.

Di cosa avrebbe parlato il programma

Saviano ha spiegato che ‘Insider II’ è “un programma su Don Peppe Diana, sacerdote ucciso dal clan dei casalesi, sui collaboratori di giustizia che hanno permesso di svelare importanti rapporti tra mafia e politica e tra mafia e imprenditoria. E sui giornalisti perseguitati: tra loro Rosaria Capacchione ed Enzo Palmesano, quest’ultimo è stato parte della storia di Alleanza Nazionale, poi allontanato per il suo impegno antimafia, non in linea con il nuovo corso”.

La trasmissione, ha sottolineato l’intervistatore, sarebbe stata cancellata però non per i suoi contenuti, ma per le espressioni usate da Saviano in riferimento a Matteo Salvini, giudicate non in linea con il codice etico Rai. La reazione dello scrittore: “Quindi voi giornalisti ora sarete attenti a tutte le dichiarazioni rese negli anni da chiunque abbia avuto una trasmissione in Rai, verificandone l’aderenza a un Codice etico fatto per compiacere chi, nel 2015, scrisse: ‘Cedo due Mattarella per mezzo Putin’ (Matteo Salvini, ndr). La possibilità che in Rai resti solo Peppa Pig è alta“.

La differenza con il “caso Facci”

A domanda precisa, Roberto Saviano ha poi spiegato così la differenza con quanto accaduto a Filippo Facci: “Facci ha attaccato una persona inerme per difendere il potere. Io ho attaccato il potere. In realtà l’equiparazione è una strategia politica dei media di destra che sono nelle mani di un parlamentare della Lega”.

Lo sfogo di Roberto Saviano

Sul ruolo simbolico che gli viene attribuito, lo scrittore ha detto: “Mi pesa la continua diffamazione, mi pesano gli attacchi personali a opera dei media di destra. Mi pesa questo squadrismo contro gli intellettuali – non sono il solo – fatto su mandato di una parte politica. Sono attacchi violentissimi e quotidiani che non avvengono in nessun’altra democrazia avanzata”.