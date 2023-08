Roberto Saviano attacca ancora il "Governo di estrema destra" dopo il suo programma cancellato dalla Rai

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La cancellazione del programma “Insider” di Roberto Saviano dalla Rai ha suscitato numerose polemiche e un acceso dibattito online. Tanti gli intellettuali e i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati dalla parte dello scrittore, criticando l’operato dei vertici Rai appena nominati dal governo Meloni. Nei giorni scorsi è stata aperta anche una petizione online per salvare il programma.

Le polemiche dopo la cancellazione di Insider

Tra le prese di posizione più nette a favore di Roberto Saviano c’è stata quella della scrittrice Michela Murgia, che non ha risparmiato critiche al governo. E ora è lo stesso scrittore campano a tornare sull’argomento, con un post di ringraziamento pubblicato su Twitter.

Un lungo intervento per tornare sull’argomento e ribadire le critiche al governo già avanzate nei giorni scorsi.

Saviano denuncia lo “squadrismo fratellista e leghista”

“Sono grato a chi in questi giorni mi ha mostrato vicinanza, solidarietà, a chi, ponendosi domande, ha potuto vedere quanto questo governo di estrema destra stia restringendo gli spazi di cultura, antimafia, di confronto, critica e libertà”, ha esordito Roberto Saviano.

“La vostra attenzione e la vostra vicinanza sono importanti, e non solo per me. Sono l’unica difesa. Lo squadrismo fratellista e leghista sta rendendo sempre più difficile il confronto, la critica al potere, la libertà di poter esprimere le proprie opinioni senza temere ritorsioni, che puntuali arrivano”, ha proseguito.

A questo punto, a riprova del “percorso autoritario e decisamente pericoloso” che l’Italia, secondo Saviano, ha imboccato, lo scrittore chiama in causa testate internazionali come The Guardian, Le Monde e New York Times.

Fonte foto: ANSA Roberto Saviano

Saviano promette resistenza sui social

“Il vostro ragionare, la forza di condivisione sono gli unici argini allo scempio. Dopo la cancellazione della seconda stagione di Insider, avvenuta per volontà di questo governo, sono state raccolte firme perché il programma possa tornare in palinsesto, nella sua collocazione originaria, ovvero a novembre per 4 sabati consecutivi”, ha proseguito Saviano.

Puntate che, come ha fatto notare più di qualcuno, sono già state prodotte e sono pronte per la messa in onda.

“Il governo di estrema destra, dopo aver vinto la lotteria delle elezioni (con l’astensionismo al 60% le elezioni sono diventate una lotteria), crede di poter scardinare la democrazia, non è così. Quanto a me, i miei libri, i miei canali – da Instagram a Youtube – sono spazi che restano come forma di resistenza. E sentire il vostro sguardo vigile, avere il vostro appoggio non mi fa sentire solo”, ha concluso lo scrittore.