Roberto Salis contro Osho, botta e risposta nella rissa sui social: "Sei un nulla totale", "Fammi chiamare"

Il 7 agosto è esploso un nuovo capitolo nella faida social tra Roberto Salis e Federico Palmaroli, noto come Osho. Palmaroli, in particolare, accusa il padre dell’eurodeputata Ilaria Salis di incoerenza su temi come quello delle occupazioni abusive.

Roberto Salis e Osho, lite infinita sui social

Un tweet di Palmaroli ha alzato il livello dello scontro: “Sei un nulla totale. T’ho ridicolizzato e ancora non ti basta. Te so’ rimaste solo ste quattro zecche“, ha scritto con tono ironico.

Salis ha ribattuto prontamente: “Se vuoi qualcosa da me fammi chiamare da chi ti dice cosa devi dire e fare! Non ho tempo da perdere con te!“. Parole pesanti che hanno riacceso una “rissa” che sembrava ormai al capolinea.

Fonte foto: ANSA

Da sinistra, Nicola Fratoianni, Roberto Salis e Angelo Bonelli

La battaglia tra i due, infatti, ha avuto inizio il 5 agosto, quando Palmaroli ha risposto a una dichiarazione di Salis sulla pugile algerina Imane Khelif, che aveva eliminato l’italiana Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La polemica sul tweet del 2022

Salis aveva ironizzato sui cromosomi di alcune celebrità, a cui Osho ha replicato ricordandogli le sue passate simpatie politiche. Palmaroli ha accusato Salis di aver cambiato radicalmente orientamento politico per sostenere la carriera della figlia, eurodeputata grazie al supporto di Fratoianni e Bonelli.

Palmaroli ha quindi pubblicato screenshot di vecchi tweet di Salis risalenti alla fine del 2022, dimostrando come in passato avesse sostenuto Viktor Orban e altre figure politiche di destra, salvo poi cambiare posizione in favore della figlia.

In particolare, Osho ha ricordato un tweet di Salis del 18 settembre 2022, in cui difendeva i “fascisti” dall’attacco di un collettivo studentesco, e un altro in cui affermava che avrebbe emigrato piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà o Fratoianni.

L’insulto finale: “Pagliaccio”

Salis ha risposto duramente agli attacchi di Palmaroli, definendolo un “pagliaccio” e dichiarando di non voler più perdere tempo con lui.

Ha poi sottolineato di non voler parlare con “seconde o terze linee” e ha invitato Palmaroli a farsi chiamare dai suoi superiori per discutere.