Roberto Mancini candidato alle elezioni Europee nella lista di Michele Santoro e Vauro: ma non è l'allenatore

Martedì 30 aprile Michele Santoro, leader di Pace Terra Dignità, ha presentato la lista e le 15 mila firme necessarie per partecipare alle elezioni Europee 2024. Oltre al giornalista, capolista nella circoscrizione Centro, tra i candidati spuntano i nomi del vignettista Vauro e di Roberto Mancini, omonimo marchigiano dell’ex allenatore dell’Italia.

Da Roberto Mancini a Vauro: chi sono i candidati della lista di Santoro

I delegati di Pace Terra Dignità hanno assicurato all’Agi che ci sono le firme per presentare le liste in tutte le 5 circoscrizioni. Michele Santoro è capolista in quella del Centro.

Oltre a lui, i candidati sono:

Vauro Senesi;

Benedetta Sabene;

Raniero La Valle;

Fabio Alberti;

Ginevra Bompiani (figlia di Valentino);

(figlia di Valentino); Giulia Ciafrei;

Angelica Gatti;

Ali Rashid;

Marta Grande;

Roberto Mancini (omonimo marchigiano dell’ex calciatore);

(omonimo marchigiano dell’ex calciatore); Elena Mazzoni;

Tiziano Rea;

Rita Scarpinetti;

Roberta Sforza.

La richiesta d’aiuto di Santoro per le firme in Sicilia e Sardegna

Sabato 27 aprile lo stesso Michelel Santoro, sui social, aveva rivolto una vera e propria richiesta d’aiuto per raccogliere le ultime firme in Sicilia e Sardegna al fine di poter presentare la sua lista.

Due giorni dopo, la sera di lunedì 29 aprile, lo stesso Santoro ha dichiarato, ripreso dall’Ansa: “Abbiamo raggiunto le firme necessarie a presentare il simbolo di Pace Terra Dignità alle Europee. Il numero minimo di 15 mila sottoscrizioni per potersi presentare nella circoscrizione Isole è stato raggiunto. Così come le 75 mila in tutto il territorio nazionale. Stiamo proseguendo in queste ore la raccolta firme per raggiungere un margine che ci dia la massima sicurezza per essere presenti il prossimo 8-9 giugno per le elezioni Europee”.

Quando scade il termine per presentare le liste

Il termine per presentare le liste e correre alle elezioni Europee scade mercoledì 1 maggio alle ore 20.