Roberto Herlitzka morto, l'attore lavorò con Lina Wertmüller, Sorrentino e Bellocchio: quali sono i suoi film

Cinema in lutto: a 86 anni è morto l’attore Roberto Herlitzka, tra i più importanti interpreti cinematografici e teatrali italiani, che ha lavorato (tra gli altri) con Lina Wertmüller, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio, ottenendo anche diversi riconoscimenti. Era conosciuto al pubblico più giovane soprattutto per il suo ruolo nella serie tv “Boris”.

Morto a 86 anni l’attore Roberto Herlitzka

Si è spento a Roma nella giornata di oggi – mercoledì 31 luglio 2024 – Roberto Herlitzka, uno dei più grandi attori cinematografici e teatrali italiani, che era nato a Torino il 2 ottobre 1937.

Dopo aver studiato con Orazio Costa presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, ha iniziato il suo percorso da attore teatrale proprio insieme al regista e direttore artistico che era stato suo insegnante.

Fonte foto: Getty Morto l’attore Roberto Herlitzka, in questa foto degli anni ’80 insieme a Manuela P. Kustermann nella commedia “La Locandiera”

Il suo percorso lo ha portato a lavorare con alcuni tra i più grandi nomi del teatro italiano, come Luca Ronconi, Antonio Calenda e Lina Wertmüller, ma il suo nome è legato anche a decine di film e di prodotti televisivi.

Il cinema e la tv

Decine i film nei quali ha recitato Herlitzka, a partire da “Film d’amore e d’anarchia – Ovvero ‘Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…’”, pellicola del 1973 con la regia di Lina Wertmüller, fino a “Leonora addio”, film di Paolo Taviani del 2022.

Nel mezzo decine di film con registi come Paolo Sorrentino, Giuseppe Piccioni, Luigi Comencini e Marco Bellocchio. Proprio recitando nel film “Buongiorno, notte” del regista piacentino, Herlitzka ha ottenuto nel 2004 il David di Donatello come Miglior attore non protagonista e il Nastro d’Argento per Miglior attore protagonista.

Numerose anche le apparizioni televisive, iniziate con gli sceneggiati televisivi degli anni ’60 e ’70 e terminate con la serie tv “Il processo”, del 2019. Nel mezzo c’è stata però anche una partecipazione che gli ha permesso di farsi conoscere anche tra il pubblico più giovane.

L’apparizione in Boris

Sebbene Herlitzka sia stato uno dei più grandi attori italiani, il suo nome (e il suo volto) sono diventati riconoscibili al pubblico più giovane nel 2007, quando ha deciso di partecipare in due puntate della serie televisiva “Boris”, una delle migliori produzioni seriali italiane.

In questa serie il personaggio di Herlitzka era Orlando Serpentieri, un attore teatrale di altissimo livello costretto a lavorare in una sgangherata e scadente fiction televisiva per poter sbarcare il lunario in vecchiaia.

Un ruolo con il quale Herlitzka è riuscito non solo a riportare in alto la sua fama, ma anche a dimostrare una notevole versatilità e un grande senso dell’humour, che lo hanno reso uno tra i personaggi più apprezzati, sebbene con poche apparizioni, dell’intera serie.