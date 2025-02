Roberto Burioni piange Giovanni Scambia, il professore che operò anche Kate Middleton: "Dolore infinito"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È morto a 65 anni il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli, Giovanni Scambia, considerato uno dei migliori esperti di ginecologia oncologica in circolazione, che ha operato anche Kate Middleton. Il collega Roberto Burioni ha espresso profondo cordoglio per la dipartita del suo amico, condividendolo con un post sui social.

Morto a 65 anni Giovanni Scambia

È morto nella giornata di ieri – giovedì 20 febbraio 2025 – il professor Giovanni Scambia, direttore scientifico e presidente del Comitato esecutivo della Fondazione Policlinico universitario, considerato un luminare della ginecologia oncologica.

Giovanni Scambia, che nel 2017 era stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana, aveva da on molto tempo scoperto di avere un tumore al pancreas in stadio avanzato. Lascia la moglie Emma e la figlia Luisa.

Fonte foto: IPA Kate Middleton, la principessa del Galles operata da Giovanni Scambia, medico recentemente scomparso per il quale il collega Roberto Burioni ha espresso il proprio cordoglio

La notizia del suo decesso improvviso, vista l’importanza del professionista, ha avuto un notevole impatto. Il Policlinico Gemelli e l’Università Cattolica hanno pubblicato un messaggio di cordoglio, nel quale “si stringono alla famiglia nella triste consapevolezza di aver perso un grande medico, un bravissimo docente, uno scienziato di classe mondiale, un amico attento con cui confrontarsi ogni giorno”.

Il cordoglio di Roberto Burioni

Anche il virologo, immunologo e divulgatore scientifico è rimasto molto colpito dalla notizia, e ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook nel quale ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Giovanni Scambia.

“Ho appena ricevuto una terribile notizia – ha scritto Roberto Burioni nel suo post – Il prof. Giovanni Scambia, mio amico carissimo e medico tra i più bravi al mondo, è mancato a soli 65 anni”.

“Una perdita incolmabile per la comunità medico-scientifica mondiale e per i tantissimi pazienti, per me un dolore infinito” ha poi concluso il direttore della scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

L’operazione su Kate Middleton

Il nome di Giovanni Scambia era conosciuto nell’ambiente, dato che il medico nato a Catanzaro il 25 dicembre 1959 era tra i più apprezzati professionisti del suo ambito in tutto il mondo.

Tanto da aver fatto parte dell’equipe italiana che nel gennaio 2024 ha operato all’addome la principessa del Galles Kate Middleton, moglie dell’erede al trono della famiglia reale britannica, William.