Roberto Burioni e il vaccino contro il Covid, l'allarme a Che Tempo Che Fa: "Dobbiamo chiarire una cosa"

Roberto Burioni è tornato a parlare di vaccino anti Covid nella trasmissione “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio sul canale Nove.

La situazione Covid in Italia secondo Roberto Burioni

In merito all’attuale situazione Covid in Italia, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, ha spiegato a “Che Tempo Che Fa“: “Il Covid sta girando perché il virus cambia in continuazione. Non ha ancora la stagionalità dell’influenza perché è poco che è arrivato, magari la acquisterà nel futuro. In questo momento va a ondate”.

“Ovviamente”, ha aggiunto l’esperto, “anche in quel caso, come nell’influenza, noi siamo immuni perché ci siamo vaccinati e l’abbiamo anche preso magari diverse volte. Il modo per rinforzare il sistema immunitario, però, è quello di fare il richiamo”.

Cosa ha detto Burioni sul vaccino contro il Covid

A proposito del vaccino contro il Covid, Roberto Burioni ha poi tenuto a precisare: “Dobbiamo chiarire una cosa e mi spiace perché è la ventesima, trentesima, quarantesima volta che lo diciamo, ma purtroppo la disinformazione è continua. Il vaccino contro il Covid non ha causato un aumento di tumori, non ha causato morti improvvise e non ha causato malattie di ogni tipo. È il farmaco più sicuro esistente sulla faccia della Terra in questo momento. Chi dice il contrario dice una bugia perché questa non è un’opinione, questo è un dato, sono i numeri”.

L’esperto ha anche spiegato nuovamente chi dovrebbe sottoporsi al vaccino: “Per le persone più fragili è consigliato. Dovrebbero farlo coloro che sono sopra i 60 anni e, se si ha meno di 60 anni, se si è fragili. Lo devono fare le donne che aspettano un bambino ed è importante che lo facciano anche i sanitari e, in particolare, chi magari si occupa di una persona fragile come una badante. Sia nel caso dell’influenza sia nel caso del Covid, comunque una malattia meno grave dà meno possibilità di contagio”.

Vaccino Covid e antinfluenzale: le parole di Burioni a Che Tempo Che Fa

Roberto Burioni ha chiarito, infine, che è possibile sottoporsi al vaccino anti Covid e a quello antinfluenzale nello stesso momento: “Si può fare assieme al vaccino antinfluenzale“, ha detto l’esperto.

Ancora Burioni: “Io faccio entrambi i vaccini, come ho fatto anche l’anno scorso, uno in un braccio e uno in un altro”.