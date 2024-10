Roberta Zanella scomparsa in Val di Sole tra Monclassico e Dimaro: ha lasciato un biglietto, cosa non torna

C’è molta apprensione per Roberta Zanella, 38 anni, scomparsa dalla Val di Sole. L’allarme è stato lanciato dalla madre, arrivata lunedì 14 ottobre in casa della figlia senza trovarla. Nell’abitazione la 38enne ha lasciato il suo telefono cellulare, la sua bicicletta e un biglietto misterioso per poi svanire nel nulla. Di lei non ci sono tracce né nelle immediate vicinanze dell’abitazione né nel bosco, tanto meno lungo il fiume Noce e in tutta la Val di Sole. La macchina delle ricerche si è attivata da subito, ma mentre scriviamo non ci sono risultati.

La scomparsa di Roberta Zanella

Roberta Zanella ha 38 anni e vive da sola a Monclassico, una piccola frazione di Dimaro Folgarida in provincia di Trento. Lunedì 14 ottobre sua madre è entrata in casa della figlia con le proprie chiavi, una consuetudine per le due donne. All’interno dell’abitazione, però, Roberta Zanella non c’era.

La figlia è uscita dall’abitazione lasciandovi il proprio telefonino e la bicicletta. In casa, inoltre, c’era un biglietto: “Ciao, sono nel bosco“.

Fonte foto: TuttoCittà.it In val di Sole, a Monclassico di Dimaro Folgarida (Trento), è scomparsa Roberta Zanella. La donna, 38 anni, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto di trovarsi nel bosco

La madre, incapace di mettersi in contatto con la figlia, è subito andata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono partite la sera stessa, ma per il momento di Roberta Zanella non ci sono tracce.

Nello specifico, l’ultima volta in cui la 38enne è stata vista risale a sabato 12 ottobre. Ora Roberta Zanella sembra evaporata nel nulla, dal momento che gli investigatori non avrebbero trovato alcun indizio che suggerisca una pista sugli spostamenti della donna dal giorno della scomparsa.

Le ricerche

Come riportano La Stampa e La voce del Trentino, per trovare Roberta Zanella è stata attivata una imponente macchina dei soccorsi. Partendo dalla zona dell’abitazione, le ricerche si sono estese in tutta l’area circostante.

Da martedì 15, inoltre, le squadre hanno impegnato almeno cento uomini a giornata che stanno battendo palmo a palmo il bosco indicato da Roberta Zanella nel biglietto, il fiume Noce e tutta la val di Sole. Specialmente nel bosco, della 38enne non c’è traccia.

In campo ci sono i vigili del fuoco con i volontari, le unità cinofile dei militari del soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri e il personale specializzato dell’addestramento cani. Sull’intera area interessata dalle ricerche si sono innalzati i droni e gli elicotteri. Eppure di Roberta Zanella non ci sono tracce.

Un dettaglio, questo, provato anche dalle piogge che stanno colpendo il nord da giovedì 17 ottobre e che potrebbero cancellare – o aver cancellato – i segnali del passaggio della donna.

Le ipotesi dei soccorritori

Roberta Zanella è descritta dalla comunità come una persona riservata. La donna impegna la sua vita con lavori saltuari, e per il momento non è possibile sapere quali abiti indossasse quando si è allontanata da casa.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per capire se gli occhi elettronici possono suggerire la strada percorsa dalla 38enne una volta uscita dall’abitazione. Proprio per l’assenza totale di indizi, i soccorritori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’allontanamento su un mezzo pubblico che giustificherebbe, almeno in parte, l’assenza di tracce della donna in tutta la val di Sole.