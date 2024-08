Robert Kennedy si ritira e appoggia Trump: come possono cambiare gli equilibri alle Presidenziali americane

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Robert Kennedy starebbe pianificando di abbandonare la sua candidatura indipendente alle presidenziali USA per sostenere il candidato del Partito Repubblicano Donald Trump, che andrà a sfidare la candidata democratica Kamala Harris. L’annuncio è atteso per la prossima convention di Trump a Phoenix.

Il ritiro di Robert Kennedy

Non è ancora ufficiale, ma l’annuncio è atteso per domani, venerdì 23 agosto 2024, durante la prossima tappa della campagna elettorale di Donald Trump, che si terrà a Phoenix, in Arizona.

Come riportato principalmente dalla CNN, che sostiene di aver parlato con “due fonti a conoscenza dei piani”, il candidato indipendente alla presidenza statunitense, Robert F. Kennedy Jr. sarebbe in procinto di sospendere la sua campagna elettorale.

Kamala Harris, candidata alla presidenziali USA che, dopo il probabile ritiro di Robert Kennedy, avrà come principale sfidante il solo Donald Trump

Kennedy, terzo figlio dell’icona liberale Robert F. Kennedy, ha annunciato mercoledì 21 agosto che terrà un discorso a Phoenix, dove salirà sullo stesso palco di Donald Trump, affermando che “si rivolgerà alla nazione […] sul presente momento storico e sul suo percorso futuro” senza però condividere i dettagli sui contenuti del suo discorso.

Trump contro Kamala Harris

Pochi giorni fa la candidata vice di Kennedy Jr., Nicole Shanahan, aveva dichiarato in un’intervista a un podcast americano che era in corso una valutazione per decidere se “unire le forze” con Trump per prevenire il “rischio” che la vicepresidente Kamala Harris vinca le elezioni.

Difatti Kennedy, che inizialmente si era candidato per la nomination del Partito Democratico prima di diventare indipendente, potrebbe aumentare le possibilità di Trump alle elezioni di novembre se si ritirasse, specialmente negli stati considerati in bilico.

I sondaggi d’opinione statunitensi hanno inoltre costantemente mostrato che Kennedy, avvocato ambientalista che ha da tempo assunto posizioni molto scettiche sui vaccini, ha sempre ricevuto più sostegno da Trump rispetto alla candidata democratica, la vicepresidente Kamala Harris.

Le elezioni presidenziali USA

In seguito alle dichiarazioni di Kennedy e della sua vice, in attesa di una conferma ufficiale, Donald Trump ha già espresso la sua disponibilità ad “accogliere” Robert Kennedy che, qualora si ritirasse, potrebbe anche svolgere un ruolo in una futura amministrazione.

“È un ragazzo brillante. È un ragazzo molto intelligente. Lo conosco da molto tempo – ha detto Trump alla CNN – Non sapevo che stesse pensando di andarsene, ma se ci sta pensando, di certo sarei aperto a questa possibilità”.

Sebbene Trump sembri non sapere ancora nulla sulla questione, secondo diverse fonti il figlio maggiore del tycoon, Donald Trump Jr., ha per settimane portato avanti una battaglia per persuadere il padre e la campagna elettorale di Trump affinché trovassero un modo per convincere Kennedy a porre fine alla sua corsa alla presidenza.