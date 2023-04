Robert Kennedy Jr sfida Biden per diventare presidente Usa: candidatura ufficiale, dai libri alle frasi No Vax

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Presto potrebbe esserci un altro Kennedy alla Casa Bianca: Robert F. Kennedy Jr, figlio terzogenito del senatore assassinato Robert F. Kennedy e nipote dell’ex presidente John F. Kennedy, ha depositato i documenti elettorali per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024.

Chi è Robert Francis Kennedy Jr

Il democratico Robert Kennedy Jr, secondo i media americani, dovrebbe annunciare formalmente la corsa all’inizio dell’estate.

Kenneky ha 69 anni, è un fervente cattolico, è avvocato ambientalista e scrive libri per l’infanzia. Ha due lauree: una in Lettere presa ad Harvard e una in Legge presa all’università della Virginia.

Nel 2008 è stato fra i finanziatori della corsa alla Casa Bianca di Hillary Clinton.

Ha una passione per i falchi e alleva rapaci fin dall’età di 11 anni. Ha una licenza di operatore alla riabilitazione della fauna

Robert Francis Kennedy Jr e l’attivismo

Negli Anni ’90 ha fondato Waterkeeper Alliance, una rete mondiale senza scopo di lucro che si prefigge lo scopo di “fornire a tutta la popolazione mondiale acqua pulita, salubre e abbondante”.

Fonte foto: ANSA 3 marzo 2023, Robert F. Kennedy Jr tiene un discorso al New Hampshire Institute of Politics del St Anselm College di Manchester (New Hampshire).

Robert F. Kennedy Jr è un No Vax

Robert Kennedy Jr è un attivista contro i vaccini e un negazionista del Covid-19. In passato ha sostenuto correlazioni fra vaccini e autismo.

Durante la pandemia si è scagliato contro le restrizioni. In una delle sue esternazioni ha addirittura tirato in ballo Anna Frank:

“Perfino nella Germania nazista potevi attraversare le Alpi ed entrare in Svizzera. Potevi nasconderti in una soffitta come fece Anna Frank”.

La dichiarazioni ha scatenato indignazione e polemiche e Robert Kennedy jr ha twittato per gettare acqua sul fuoco (ma senza scusarsi): “Se ho ferito qualcuno sono molto, molto dispiaciuto”.

In un’altra occasione ha considerato il green pass alla stregua di un colpo di stato.