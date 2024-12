Robbie Williams a Sanremo: "Ero strafatto, non ricordo niente". La risposta sul possibile ritorno al Festival

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il super ospite internazionale della finale di X Factor Robbie Williams, dopo la sua esibizione, è stato raggiunto dalla stampa. Interrogato su una possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, l’ex Take That si è dichiarato aperto a questa eventualità. Lo stesso artista ha spiegato di non ricordare nulla del Festival del 1994, a cui aveva partecipato. “All’epoca ero strafatto”, ha ammesso.

Robbie Williams scatena il pubblico di X Factor

L’ospite internazionale alla finale di X Factor di giovedì 5 dicembre è riuscito ad incantare il pubblico e i presenti: Robbie Williams ha letteralmente infiammato il palco di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un successo che, naturalmente, non stupisce. Il ritorno dell’ex bad boy era attesissimo, sia dal pubblico italiano che dai media.

Fonte foto: Getty

Robbie Williams sul palco della finale di X Factor

Sul palco di X Factor, ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi e ha presentato Forbidden Road, il suo ultimo singolo.

La sua partecipazione al programma ha offerto alla stampa l’occasione di intervistarlo su un tema di grande interesse per il pubblico: Sanremo.

L’ex Take That, intervistato da La Repubblica, ha ricordato la sua presenza al Festival trent’anni fa, nel 1994. E ha svelato un retroscena molto particolare.

L’ex Take That su Sanremo: “Ero strafatto”

Con una battuta ironica, Robbie Williams ha dichiarato: “All’epoca ero strafatto, non ricordo niente”.

L’artista ha aggiunto che non gli dispiacerebbe un ritorno sul palco di Sanremo, proprio perché dell’ultimo Festival al quale è stato ospite non ricorda molto.

Williams, oggi, è una persona nuova: ha affermato di aver abbandonato gli eccessi tipici delle star.

Better man, il biopic sulla sua carriera

La partecipazione a X Factor come super ospite ha permesso inoltre a Robbie Williams di presentare, sul palco di Piazza del Plebiscito, Better man.

Il film è un biopic incentrato sulla carriera del cantante di She’s the one. Per tale ragione, è arricchito con molti pezzi dell’artista.

Diretta da Michael Gracey, la pellicola raggiungerà le sale italiane il prossimo 1° gennaio 2025.