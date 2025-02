Rivoluzione Bancomat con l'addio agli sportelli Atm, come si effettueranno i prelievi in futuro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli sportelli Atm dei Bancomat potrebbero cambiare radicalmente nel prossimo futuro. Sempre più banche stanno infatti implementando la tecnologia Nfc, la stessa dei pagamenti contactless. Questa innovazione dovrebbe portare numerosi vantaggi, da una maggiore sicurezza per gli utenti a minori costi per le banche.

Addio agli sportelli Atm, come funzionano i nuovi Bancomat

Le banche stanno vivendo da anni una profonda trasformazione dovuta all’aggiornamento dei propri sistemi al digitale. Dall’home banking alle carte smaterializzate, sono molte le novità che i clienti hanno visto arrivare nell’ultimo periodo.

I contanti, per loro natura, sembravano però immuni a questi cambiamenti. Gli sportelli Atm, da decenni utilizzati per prelevare denaro dal proprio conto, funzionano grossomodo come quelli originali.

Fonte foto: IPA Esempio di pagamento tramite Nfc

Anche questo però potrebbe presto cambiare, perché sempre più banche stanno sostituendo i loro vecchi Atm con nuovi sistemi che permettono i prelievi con la tecnologia Nfc.

Prelievi come i pagamenti contactless

L’Nfc, acronimo che sta per Near field communication, comunicazione di prossimità, è la tecnologia con la quale funzionano i pagamenti contactless delle carte di credito e di debito, oltre che degli smartphone.

È stata sviluppata congiuntamente da Philips, LG, Sony, Samsung e Nokia con i primi passi mossi negli anni ’80, e permette a due dispositivi di scambiarsi semplici informazioni, come quelle per identificare una carta di credito, senza nessun contatto.

Questa stessa tecnologia potrebbe essere implementata anche sui nuovi Bancomat, permettendo di rimuovere o comunque di ridurre drasticamente l’utilizzo dei sistemi meccanici di inserimento della carta.

I vantaggi della tecnologia Nfc

Per gli utenti questa nuova tecnologia è una protezione dalla clonazione della propria carta di debito con metodi come quello dello skimming, in cui il truffatore sostituisce l’interfaccia del Bancomat con una falsa.

Tramite Nfc il processo di riconoscimento diventa inoltre più rapido. Questo dovrebbe ridurre le code e le attese per prelevare denaro, oltre ad aumentare ulteriormente la sicurezza.

Per le banche invece questo nuovo passo avanti tecnologico rappresenta una riduzione dei costi di manutenzione degli Atm, sempre molto alti proprio a causa delle parti meccaniche coinvolte.