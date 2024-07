Rivelazioni "non utili" di Francesco Schiavone che torna al 41 bis, perché Sandokan non convince la Procura

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rivelazioni non utili. Torna in carcere al 41 bis il boss di Camorra Francesco Schiavone, detto Sandokan. Aveva iniziato a collaborare durante i primi mesi dell’anno, ma gli investigatori non hanno ritenuto di valore le informazioni in suo possesso.

Il boss della Camorra Francesco Schiavone, conosciuto anche come Sandokan, è tornato nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, in regime di 41 bis. Schiavone era stato esentato dal carcere duro dopo aver cominciato, nei primi mesi del 2024, a collaborare con la giustizia.

Gli inquirenti della procura di Napoli non hanno però ritenuto le sue rivelazioni utili. Le dichiarazioni del boss sarebbero state riferite a episodi ormai datati e non avrebbero portato alle indagini un aiuto sufficiente per giustificare l’alleggerimento delle misure carcerarie.

Fonte foto: ANSA L’arresto di uno dei figli di Francesco Schiavone, Carmine

Schiavone è stato arrestato nel 1998 e da allora si trova in carcere in regime di 41 bis. Tra i capi dei Casalesi, negli ultimi anni la sua salute sembra essersi deteriorata, tanto da essere trasferito da Parma a L’Aquila, con un trattamento simile a quello ricevuto da Matteo Messina Denaro.

I figli pentiti del boss

Non è la prima volta che uno Schiavone si pente. Dopo l’arresto del padre a prendere le redini della famiglia era stato il figlio primogenito, Nicola, che però era stato arrestato dalla squadra mobile di Caserta 12 anni dopo, nel 2010.

Dopo 8 anni di carcere Nicola Schiavone decide di iniziare a collaborare con la giustizia e, solo tre anni più tardi, nel 2021, anche un altro figlio di Sandokan, Walter, succeduto a Nicola, segue la via della collaborazione dopo l’arresto.

Nonostante questo però, buona parte della famiglia di Francesco Schiavone ha fortemente criticato la decisione dell’ex boss dei Casalesi di cominciare a collaborare con la giustizia per ottenere migliori condizioni di carcerazione.

Gli altri figli di Schiavone contro il padre

Contrari alla decisione del padre di pentirsi sono i due figli rimasti a vivere con il resto della famiglia a Casal di Principe: Emanuele Libero e Ivanhoe. La motivazione sarebbe la paura di ritorsioni nei loro confronti da altri esponenti della Camorra.

Emanuele Libero è già stato arrestato più volte, scarcerato poco dopo il pentimento del padre ma rientrato in prigione a nemmeno 3 settimane dall’ottenuta libertà per aver sparato colpi di arma da fuoco durante uno scontro con un’altra fazione dei casalesi.