Rivelazione della madre di Alessia Pifferi: aveva chiesto l'intervento degli assistenti sociali per la nipote

Nuove rivelazioni in aula da parte di Maria Assandri, madre di Alessia Pifferi, la 37enne imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi Diana, abbandonata da sola in casa per giorni. La nonna ha dichiarato durante il processo di aver chiesto l’intervento degli assistenti sociali quando la nipote non aveva ancora due mesi.

Nel corso del dibattimento la madre di Alessia Pifferi ha riportato l’episodio di un ricovero della piccola Diana, nel quale, a causa di una febbre alta, era stata la stessa Maria Assandri ad accompagnare in ospedale la bambina: “Ero preoccupatissima perché questa bambina stava malissimo tra le mie braccia, ma male veramente”. In quella circostanza Alessia Pifferi era nella località francese di Beausoleil con il compagno di allora. “Ero veramente disgustata – ha detto in aula la madre – chiamate questi assistenti sociali, è giusto che loro devono sapere che le si comporta in questo modo. Non può fregarsene di una figlia”.