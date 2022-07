Ritrovato vivo l'escursionista disperso da una settimana sulle montagne friulane: come sta

Lo cercavano da giorni, senza successo, e si erano ormai perse le speranze di ritrovarlo in vita. Poi, nel corso dell’ennesimo sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco, lo hanno avvistato. È stato trovato vivo un escursionista 31enne che risultava disperso da una settimana sulle montagne friulane sopra Pulfero, in provincia di Udine.

Ritrovato vivo l’escursionista disperso da una settimana

Giampaolo Baggio, l’escursionista di Torreano (Udine) disperso da una settimana nella zona del monte Matajur, è stato ritrovato vivo, e in discrete condizioni di salute, dai soccorritori impegnati da giorni nella sua ricerca.

Quando ormai si temeva il peggio, riporta l’Ansa, il 31enne è stato invece avvistato da un elicottero dei vigili del fuoco nel corso dell’ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma del Matajur, dove aveva detto di essere diretto.

L’uomo era finito in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente, a circa un centinaio di metri di distanza dal sentiero che aveva annunciato di voler percorrere.

Ritrovato vivo l’escursionista disperso da una settimana: come sta

Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, Baggio era molto provato, ma in condizioni tutto sommato discrete per qualcuno che aveva trascorso sette notti in montagna in mezzo al nulla con scarsissime quantità di cibo e acqua.

Denutrito e disidratato, l’uomo non ha riportato ferite, a parte alcune escoriazioni causate dalla caduta nel canalone. È stato portato in elicottero fino al campo base delle ricerche, dove è stato visitato dai sanitari di un’ambulanza. Poi è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Disperso da una settimana sulle montagne friulane

Giampaolo Baggio, ingegnere 31enne di Torreano appassionato della montagna, risultava disperso da sabato 25 giugno, quando era partito per una escursione sulla ferrata del Matajur, un sentiero attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio della montagna, coperto da una fitta boscaglia.

L’escursione sarebbe dovuta avvenire assieme a una amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo. Dopo il mancato rientro erano scattate le ricerche.

I carabinieri avevano trovato l’auto del disperso a Stupizza, senza però trovare alcun elemento o indizio utile. Ad indirizzare i soccorritori verso il luogo del ritrovamento sono state le informazioni rinvenute sul computer dell’ufficio in cui lavorava il giovane, che conteneva dati e materiali sulla ferrata del Matajur.

Le ricerche si erano quindi concentrate sul Matajur, sia sul versante italiano che su quello sloveno: in azione Soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri e Protezione civile, con anche diverse unità cinofile.

Le ricerche sono andate avanti per giorni, fino al ritrovamento nella giornata di oggi, sabato 2 luglio, ad una settimana esatta dalla scomparsa.