Ritrovato il corpo del 19enne disperso nel lago di Bracciano: era scomparso da quattro giorni dopo un tuffo

Un triste epilogo dopo quattro giorni di ricerche. Il corpo del 19enne disperso nelle acque del lago di Bracciano dal 29 giugno è stato rinvenuto privo di vita la mattina di lunedì 3 luglio. La notizia è riportata da tutte le testate nazionali e locali. Il giovane, originario delle isole Mauritius, si era tuffato dal pedalò ed era scomparso.

Il cadavere del 19enne disperso dal 29 giugno nel lago di Bracciano è stato ritrovato la mattina di lunedì 3 luglio dal Nucleo Sommozzatori e l’autopompaserbatoio 25A.

Come riporta ‘Repubblica’, il corpo è riemerso a 300 metri dalla riva ed è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Dopo tre giorni si concludono tristemente le operazioni di ricerca del giovane disperso nel lago di Bracciano: alle prime luci dell’alba i #vigilidelfuoco hanno individuato il corpo senza vita del ragazzo, poco fa il recupero da parte dei #sommozzatori#Roma #3luglio pic.twitter.com/wrWvAlnEpP — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 3, 2023

Come specifica ‘Roma Today’, il corpo è riemerso a 300 metri dalla riva che si affaccia da Anguillara Sabazia, sul lungolago, all’altezza di via Reginaldo Belloni e in queste ore è a disposizione delle autorità competenti.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per le indagini sul caso. ‘Fanpage’ riporta che la notizia è stata resa pubblica dai vigili del fuoco con un comunicato stampa.

La scomparsa il 29 giugno

Il 29 giugno Angelo Seeruttun – questo il nome indicato da ‘Fanpage’ – si trovava su un pedalò insieme ai famigliari a 100 metri dalla riva di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, per una gita.

Il 19enne si è poi tuffato per farsi un bagno, ma improvvisamente i presenti si sono accorti che il ragazzo non riemergeva.

La sorella era stata ascoltata dai soccorritori e aveva riferito che inizialmente tutti pensavano che fosse uno scherzo, ma nel constatare che il congiunto non ricompariva dalle acque hanno subito dato l’allarme.

Il precedente a Trevignano

Nel 2021 un episodio simile si era verificato a Trevignano, nelle stesse acque.

Un turista olandese di 22 anni si era tuffato nel lago il 25 giugno e di lui si erano perse le tracce. Al 3 luglio 2023, più di tre anni dopo, il corpo del ragazzo non è mai stato ritrovato.