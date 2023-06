Ritrovato il 17enne Mattia Esposito sparito a Roma mentre andava a scuola: il post su Facebook della madre

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stato ritrovato Mattia Esposito, il ragazzo di 17 anni scomparso l’altro giorno mentre andava a scuola a Roma, a Centocelle. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello sui social. Dopo ore di apprensione, il lieto fine.

Scomparso mentre andava a scuola

Di Mattia Esposito si erano perse le tracce nella giornata di martedì 30 maggio. Il 17enne, che abita con i genitori in zona Centocelle a Roma, come ogni giorno era uscito di casa per andare a scuola, al liceo Giorgi-Woolf. Ma in classe non è mai entrato.

Preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. E avevano pubblicato un appello su Facebook, corredato di foto, diffuso e condiviso sui vari gruppi di quartiere da amici e parenti.

L’appello

La mamma aveva pubblicato un post con i suoi contatti e la foto del giovane: “Mio figlio Mattia, 17 anni. È magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. È uscito ieri alle 8 da casa, non è andato a scuola”.

Gli stessi inviti a fornire informazioni sono stati fatti anche da tante mamme dei compagni di scuola di Mattia.

Le ricerche erano scattate subito in tutta Roma e anche fuori, del caso si era occupato anche la la trasmissione Chi l’ha visto? di Rai3 nella puntata di ieri, 31 maggio.

“Aiutateci a ritrovare Mattia”: Appello in diretta dei genitori dello studente scomparso da #Roma #Centocelle ieri mattina. E’ senza cellulare. “Non siamo arrabbiati, torna a casa”. Qualcuno lo ha incontrato?#chilhavisto [FOTO]→ https://t.co/ee4S4Tyf1B pic.twitter.com/iWj0Wkoa72 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 31, 2023

Ritrovato il 17enne

Oggi, giovedì 1 giugno, il lieto fine, il 17enne è stato ritrovato. Ad annunciarlo è stata la madre con un post su Facebook: “È stato appena ritrovato, sta bene“.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane è stato ritrovato dalla polizia nel Parco degli Acquedotti, dove era stato notato da un passante sulla base della fotografia del giovane diffusa sui social e su varie testate.

Da quanto emerso si sarebbe trattato di un allontanamento volontario, anche se non sono ancora chiari i motivi che potrebbero aver spinto il giovane a tale gesto.