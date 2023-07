Ritrovato il bimbo di 11 anni scomparso in Valdichiana vicino Arezzo: se ne erano perse le tracce mercoledì

È stato ritrovato il bambino di 11 anni, residente in Valdichiana nell’Aretino, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio. Dopo ore di ricerche e apprensione, l’undicenne che vive con la famiglia a Civitella in Valdichiana, è stato ritrovato in città ad Arezzo.

Il ritrovamento

A dar notizia del ritrovamento del bimbo è stata la Prefettura di Arezzo, che in mattinata aveva diffuso l’avviso di scomparsa dell’undicenne, che, vive con la famiglia a Civitella in Valdichiana.

Stando a quanto riportato da ‘SkyTg24’, il bambino, che si era allontanato da casa attorno alle ore 15 di mercoledì e non vi aveva più fatto ritorno, è stato ritrovato in centro ad Arezzo. La famiglia aveva dapprima avviato le ricerche in autonomia e poi, non riuscendo a trovare il bimbo, aveva avvisato le forze dell’ordine.

Fonte foto: iStock - IG69 Il bambino, che vive con la famiglia a Civitella in Valdichiana, è stato ritrovato in centro ad Arezzo.

La scomparsa e l’ipotesi della famiglia

Stando a quanto riportato da ‘Arezzo notizie’, l’ultima traccia telefonica proveniente dal cellulare del bambino lo aveva localizzato in zona Campo di Marte, dietro la stazione ferroviaria di Arezzo, nella serata di mercoledì. Poi la famiglia non aveva avuto ulteriori notizie.

La famiglia aveva ipotizzato che il bambino si fosse allontanato da casa volontariamente e fosse salito sul treno che collega la stazione di Badia al Pino alla città di Arezzo.

Le ricerche

Del caso si è occupato la prefettura di Arezzo. Le ricerche del bambino, coordinate dalla Questura aretina, si sono concentrate nelle aree urbane del capoluogo. Alle ricerche dell’undicenne hanno preso parte i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza, il personale di emergenza sanitaria, il servizio Protezione civile della provincia, la polizia provinciale, il Comune di Arezzo, la polizia municipale di Arezzo e il personale del soccorso alpino speleologico toscano.

Il bambino è alto circa 1,55 metri e, al momento della sua scomparsa, indossava una t-shirt bianca, pantaloncini neri e scarpe bianche.

In una nota diffusa prima del ritrovamento, la Prefettura di Arezzo aveva lanciato un appello: “Chiunque abbia notizie, contatti immediatamente il numero unico di emergenza 112”.-