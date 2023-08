Ritrovato baby macaco rubato dal Parco faunistico Cappeller di Cartigliano: era in un sacco lasciato in strada

Ritrovato il baby macaco sparito nelle scorse ore dal parco “Faunistico Cappeler”, che sorge a Cartigliano, in provincia di Vicenza.

Il ritrovamento dell’animale a Favaro Veneto

Nel pomeriggio di lunedì 31 luglio, a Favaro Veneto, un cittadino del posto ha avvistato per le vie del centro un sacco al cui interno c’era una gabbia con una scimmia di pochi mesi di vita, ossia il macaco rubato dal parco.

L’uomo ha contattato i carabinieri della Stazione di Mestre ed ha consegnato l’animale. Gli uomini dell’Arma hanno avviato immediatamente le ricerche per risalire al proprietario. Nel giro di pochi minuti gli agenti, grazie anche alla presenza di diversi post in rete sulla sparizione del cucciolo, hanno capito che l’animale era il macaco che era stato sottratto, nella notte tra il 30 ed il 31 luglio, all’interno del parco “Faunistico Cappeller”.

URGENTE – CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO!

[31.07-16:50] #Cartigliano #Vicenza

si cerca un cucciolo di #macaco fuggito (o più probabilmente sottratto) il 30.07.2023

Si chiede la massima attenzione e vigilanza per chi è in zona

Chi ha info chiami le Forze dell’Ordine #SalvaUnAmico pic.twitter.com/4Bobifs3Kf — Salva Un Amico (@SalvaUnAmico) July 31, 2023

Uno degli appelli divulgati sui social per ritrovare l’animale

Il furto del macaco e l’allarme

Si è intuito che si era innanzi ad un furto quando, lungo la mattinata del 31 luglio, un addetto al benessere degli animali del parco aveva notato un foro nella recinzione dove vivono altri macachi.

Dopo aver contato gli animali, ha subito compreso che ne mancava uno all’appello, un giovane esemplare di poco più di un mese. Così è scattato l’allarme e sono cominciate le ricerche.

La riconsegna del macaco al parco: il cucciolo è in discreto stato di salute

L’addetto ha contattato il servizio di veterinaria per verificare le condizioni di salute dell’animale che ha fatto sapere che il cucciolo è in discreto stato di salute.

I carabinieri hanno consegnato nelle mani del titolare del Parco Faunistico il macaco, tutelato dalla convenzione internazionale di Washington (CITES) in quanto specie in via di estinzione.