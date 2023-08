Ritrovati vivi tutti i surfisti dispersi in Indonesia: 38 ore attaccati alle tavole in mare aperto

Sopravvissuti per 38 ore in mare: sono stati ritrovati tutti vivi i surfisti australiani che erano stati dichiarati dispersi domenica scorsa dopo che una tempesta si era abbattuta su una remota aerea dell’Indonesia in cui si stavano recando per praticare lo sport d’acqua.

Trovati mentre galleggiavano in mare aperto

Tre surfisti australiani, insieme a due indonesiani, sono stati rintracciati mentre galleggiavano sulle loro tavole in mare aperto. A trovarli è stata una dalle imbarcazioni impegnate nelle operazioni di soccorso e recupero.

Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento.

Fonte foto: ANSA

Manca però all’appello un altro membro dell’equipaggio, un uomo indonesiano.

Il padre di uno dei surfisti: “Mio figlio pietrificato”

Peter Foote, padre di uno dei superstiti australiani, ha spiegato al Guardian che suo figlio era “pietrificato” mentre andava alla deriva con la sua tavola da surf durante la notte.

La spedizione e la tempesta

Il gruppo è partito domenica scorsa da Nias, una zona rinomata tra i surfisti, e si è diretto verso l’isola di Pinang. Durante il tragitto si è imbattuto in una tempesta che ha scatenato piogge battenti.

La barca è stata raggiunta da una grande onda e tutti coloro che si trovavano a bordo della nave sono stati scaraventati in acqua.

L’altra imbarcazione del gruppo è invece riuscita a raggiungere l’isola, dando così l’allarme.

In rete è apparso un video del salvataggio. Nel filmato si vedono i surfisti increduli sulle loro tavole nel momento in cui avvistano i soccorritori a cui tributano un applauso condito da urla di gioia.

Le autorità hanno fatto sapere che continuano le ricerche per trovare l’ultimo membro del gruppo ancora disperso.