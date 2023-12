Ritrovati morti nelle montagne di Vinadio i due coniugi di Cuneo dispersi: sarebbero precipitati da 300 metri

Sono stati ritrovati senza vita i corpi di Roberto Meo Colombo, 53 anni, e Fabrizia De Lio, 38 anni, la coppia scomparsa da giorni sulle montagne di Vinadio, nel Cuneese. I due coniugi erano dispersi da domenica 3 dicembre, quando erano partiti per un’escursione sopra i 2.400 metri di quota, in alta valle Stura. Lo riporta ‘Ansa’.

Le ricerche

A lanciare l’allarme erano stati i familiari intorno alle 21 di domenica, dopo non aver visto rientrare la coppia e non aver più avuto notizie. Le ricerche sono andate avanti fino a lunedì 4 dicembre, quando sono state sospese temporaneamente a causa del maltempo, per poi riprendere nella mattinata di martedì.

Le operazioni sono state effettuate dalle squadre a terra del soccorso alpino, insieme alla guardia di finanza, gli elicotteri dei vigili del fuoco e le unità cinofile molecolari, per riuscire ad avere qualche traccia sulla direzione intrapresa dagli escursionisti, dato che l’itinerario non era conosciuto.

La zona di montagna del comune di Vinadio, in provincia di Cuneo, dove sono stati trovati morti i due coniugi dispersi

Il ritrovamento

La loro auto, una Volvo XC60 nera, era stata individuata lunedì dai carabinieri in un parcheggio della borgata di San Bernolfo, a monte della frazione dei Bagni di Vinadio.

Alla ripresa delle operazioni, i soccorritori avevano concentrato le ricerche sulla zona di Collalunga, a oltre 2.500 metri di quota, dove sono i corpi senza vita dei due escursionisti sono stati trovati da una squadra di esperti del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, trasportati in quota da un elicottero dei vigili del fuoco. La coppia è stata ritrovata sotto il Colle di Seccia, da dove con ogni probabilità è precipitata per circa 300 metri.

La coppia trovata in Val Formazza

Sempre in Piemonte, a settembre, i corpi di altri due escursionisti sono stati trovati in Val Formazza, in provincia di Novara. Si trattava di un uomo e di una donna, Matteo Barcellini, 34 anni, di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni, dispersi in seguito a una frana a quasi 2500 metri di quota.