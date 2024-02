Ritrovati i due ragazzini di 15 e 17 anni scomparsi a Olbia il 25 gennaio scorso: come stanno

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giuseppe Contini e Karol Canu sono stati ritrovati e stanno bene. I due ragazzini di 15 e 17 anni di Olbia erano scomparsi il 25 gennaio.

I due minorenni sono stati rintracciati dagli agenti della polizia e dei carabinieri nelle campagne intorno alla città sarda.

“La fine di un incubo, grazie a tutti”, ha detto la mamma di uno dei due ragazzi che sono stati portati in commissariato, dove si è svolto anche il primo incontro con i genitori che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento.

Dieci giorni di ricerche senza sosta

Per dieci giorni le ricerche sono proseguite incessantemente. Venerdì era entrato in azione anche un elicottero che ha sorvolato a lungo la città in cerca di indizi che potessero portare a scoprire che fine avessero fatto Giuseppe e Karol.

In particolare “Fiamma”, l’elicottero dislocato al 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia, si è alzato in volo seguendo le segnalazioni più credibili giunte al commissariato della città, guidato dal vice questore Raffaele Bracale, che si è occupato di organizzare le ricerche.

I dettagli delle ricerche e il lieto fine

Secondo le prime ricostruzioni, pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto.

In campo durante le ricerche polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e numerosi volontari, oltre a parenti e amici delle due famiglie.

L’ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi si siano messi in qualche guaio e che abbiano deciso di far perdere le proprie tracce per paura delle conseguenze.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto epilogo. Karol e Giuseppe stanno bene.