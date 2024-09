Ritorno a scuola e Covid, le regole e i consigli del ministero della Salute contro i contagi: cosa fare

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A pochi giorni dal ritorno a scuola, la situazione epidemiologica del Covid rimane sotto controllo, anche se si registra un leggero aumento dei contagi. Tuttavia, il ministero della Salute ha emanato nuove circolari per fornire linee guida in caso di positività, al fine di contenere la diffusione del virus.

Ritorno a scuola, il punto sul Covid

Secondo i dati del più recente monitoraggio settimanale, dal 22 al 28 agosto sono stati segnalati 15.221 nuovi positivi, con un incremento dell’11% rispetto ai 13.690 casi della settimana precedente.

Già un anno fa, il Governo ha eliminato le ultime restrizioni legate all’isolamento, consentendo ai positivi di uscire di casa e continuare le loro attività quotidiane, senza l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 o di restare isolati.

Insegnante e studenti in classe con la mascherina nel 2021

Il ritorno alla routine autunnale, tra scuola e lavoro, richiede attenzione e prudenza per prevenire l’insorgenza di sintomi e la diffusione di malattie respiratorie, in un momento in cui il rischio di contagi resta elevato.

Regole e consigli del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni per limitare i contagi. In caso di positività, è consigliato indossare mascherine chirurgiche o Ffp2, rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi e mantenere una buona igiene delle mani.

Anche se non è più necessario un tampone negativo per uscire dall’isolamento, è importante prestare attenzione nei contatti con persone fragili o immunodepresse.

In caso di contatti stretti con un positivo, non sono previste restrizioni, ma il Ministero consiglia di monitorare eventuali sintomi nei giorni successivi al contatto.

Queste misure, pur ridotte rispetto al passato, mirano a garantire la sicurezza nelle scuole e nei luoghi di lavoro durante la stagione autunnale.

La posizione di Bassetti

Nei giorni scorsi, l’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso la sua opinione sull’attuale gestione delle misure sanitarie legate al Covid, in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Secondo il medico dell’ospedale San Martino di Genova, oggi il Covid non rappresenta più una minaccia tale da giustificare l’uso di mascherine e tamponi tra studenti e insegnanti, auspicando un cambio di prospettiva rispetto agli anni precedenti.