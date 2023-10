Risultati elezioni in Trentino-Alto Adige: Fugatti vince a Trento con Pd primo partito, Lega crolla a Bolzano

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nella giornata di domenica 22 ottobre 2023 si sono tenute le elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano per il rinnovo dei consigli provinciali. I risultati delle due consultazioni sommati porteranno alla formazione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

I risultati delle elezioni in Alto Adige

Bocciato il governo uscente di Arno Kompatscher, difficile formare una nuova maggioranza. Sono i risultati delle elezioni che si sono tenute nella provincia autonoma di Bolzano nella giornata di domenica 22. La Suedtiroler Volkspartei resta il primo partito ma perde consensi, crolla la Lega, Fratelli d’Italia diventa il primo partito italiano.

Questi i dati definitivi, con tutte le sezioni scrutinate: la Svp di Kompatscher scende al 34,5%, perdendo oltre il 7% rispetto alla precedente tornata elettorale, ma resta di gran lunga la prima forza a Bolzano.

La seconda forza in consiglio provinciale resta il partito interetnico del Team K (11,1%), seppur in calo, mentre è boom della Suedtiroler Freiheit, che quasi raddoppia i voti del 2018: il movimento secessionista sudtirolese passa dal 5,9% al 10,8%. A seguire i Verdi con il 9%.

Quindi Fratelli d’Italia al 6% – in netta crescita rispetto all’1,7% nel 2018 – che diventa la prima forza di lingua italiana. Crolla invece la Lega, che passa dall’11% al 3%.

La lista Juergen Wirth Anderlan (con slogan no vax e anti-migranti) ottiene il 5,9%, la destra tedesca dei Freiheitlichen il 4,9%. Il Pd resta stabile al 3,5%, quasi azzerati e fuori dal consiglio Movimento Cinque Stelle e Forza Italia.

Cosa succede ora

L’esito delle urne segna una sconfitta per la giunta uscente Svp-Lega del governatore Arno Kompatscher, che dovrà cercare altre strade per poter formare il nuovo governo provinciale.

“Abbiamo perso. Questo è fuori discussione”, ha dichiarato il segretario della Svp Philipp Achammer dopo il voto. “In consiglio provinciale avremo dodici partiti, un numero impressionante. Siamo il partito più forte con 13 consiglieri ma garantire la stabilità sarà molto difficile”.

Con 13 seggi su 35, agli autonomisti non bastano i 3 consiglieri italiani di Fdi e Lega per raggiungere la maggioranza di 18. La prima opzione porta al coinvolgimento delle destre tedesche, la seconda ad un compromesso con i progressisti dei Verdi e del Team K.

L’affluenza

In calo l’affluenza alle urne in entrambe le province. In Alto Adige sono andati al voto il 71,8% degli aventi diritto, contro il 73,9% del 2018.

Ancora più marcato il calo dell’affluenza In Trentino, che passa dal 64% del 2018 al 58,3% di domenica 22 ottobre.

I risultati delle elezioni in Trentino

Per quanto riguarda le elezioni in Trentino, lo spoglio delle schede è iniziato alle 7 di lunedì 23 ottobre. Oltre al rinnovo dei consigli provinciali, nella provincia di Trento si vota anche per il presidente, 7 i candidati.

Fonte foto: ANSA Il presidente uscente del Trentino, Maurizio Fugatti

I risultati, ancora parziali, danno la netta vittoria del presidente uscente Maurizio Fugatti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sul candidato del centrosinistra Francesco Valduga, sostenuto da Pd, Azione, Italia Viva, Verdi-Sinistra.

Questi i risultati dei candidati presidente (361 sezioni scrutinate su 527):

Maurizio Fugatti (centrodestra): 51,68% ;

(centrodestra): ; Francesco Valduga (centrosinistra): 37,73% ;

(centrosinistra): ; Filippo Degasperi (Unione Popolare e liste civiche): 3,81%;

(Unione Popolare e liste civiche): 3,81%; Sergio Divina (Alternativa Popolare): 2,27%;

(Alternativa Popolare): 2,27%; Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare): 2,19%;

(Democrazia sovrana popolare): 2,19%; Alex Marini (M5S): 1,85%;

(M5S): 1,85%; Elena Dardo (Alternativa): 0,46%.

Risultati liste nella provincia autonoma di Trento

I risultati delle singole liste (292 sezioni scrutinate su 527):

Pd : 16,16%

: 16,16% Lega: 13,26%

13,26% FdI: 12,12%

12,12% Noi Trentino per Fugatti presidente: 10,47%;

Campobase: 8,15%;

Partito autonomista trentino tirolese (Patt): 8,06%;

La Civica: 5%;

Casa Autonomia.Eu: 4,40%;

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,09%;

3,09%; Onda: 2,33%;

Democrazia sovrana popolare: 2,25%;

Fascegn: 2,22%;

Forza Italia: 2,04%;

2,04%; M5S: 1,80%;

1,80%; Fassa: 1,72%;

Azione: 1,42%;

1,42%; Italia Viva: 1,27%;

1,27%; Alternativa popolare: 0,96%;

Noi con Divina Presidente: 0,80%;

La me val – Primiero vanoi mis: 0,71%;

Udc: 0,57%;

Unione popolare: 0,46%;

0,46%; Alternativa: 0,45%;

Giovani per Divina presidente: 0,27%.