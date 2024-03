Ristoranti McDonald's chiusi in tutto il mondo per un guasto, clienti furiosi: la versione dell'azienda

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una serie di malfunzionamenti di natura tecnologica hanno causato oggi diversi problemi ai ristoranti McDonald’s. Numerosi store sono stati chiusi in diversi Paesi tutto il mondo e, mentre sui social fioccano le critiche, l’azienda ha fornito la sua versione sul guasto e le tempistiche per la ripresa delle attività di ristorazione.

Ristoranti McDonald’s chiusi in tutto il mondo

“Siamo a conoscenza di un’interruzione tecnologica che ha avuto un impatto sui nostri ristoranti; il problema è ora in via di risoluzione”. Con queste parole un portavoce di McDonald’s ha fatto chiarezza alla CNN in merito ai malfunzionamenti avvenuti oggi, venerdì 15 marzo, nei ristoranti dell’azienda.

A causa dei problemi sulla rete, McDonald’s si è trovata costretta a chiudere numerosi punti vendita in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Hong Kong, dal Regno Unito al Giappone.

Il post con il quale McDonald’s Australia ha spiegato ai propri clienti i motivi per i quali sono stati chiusi diversi ristoranti del marchio

Il portavoce ha però chiarito che “il problema non è correlato a un evento di sicurezza informatica”, rifiutandosi però di fornire ulteriori dettagli sulla causa o sull’estensione geografica dell’interruzione.

La ripresa delle attività di McDonald’s

I malfunzionamenti sul sistema IT di McDonald’s non iniziati nella notte e, sebbene in alcune zone sembra siano stati risolti, restano i disagi nella maggior parte dei punti vendita sparsi per il globo.

La società ha affermato in una nota che il problema “è stato ora risolto nel Regno Unito e in Irlanda”. Ad Hong Kong invece, McDonald’s ha fatto sapere che “i chioschi mobili per le ordinazioni e le auto-ordinazioni non funzionano. Si prega di ordinare direttamente al bancone del ristorante”.

Nella maggior parte degli store comunque “il l sistema è in manutenzione e i servizi di ordinazione online e telefonica sono temporaneamente sospesi”. In un comunicato, l’azienda ha ringraziato “i clienti per la loro pazienza”, scusandosi “per i disagi che questo può aver causato”. Ciò nonostante, molti utenti hanno espresso sui social il loro malcontento.

Le critiche social a McDonald’s

Nonostante la stessa azienda con sede a Chicago abbia fatto mea culpa, affermando che quanto accaduto è “un fallimento del sistema”, non è riuscita a ripararsi dalla valanga di critiche e insulti che hanno riempito i social.

Molti utenti, malgrado quanto affermato dall’azienda, sono convinti che il sistema di McDonald’s sia stato hackerato. Ma, più in generale, molti account hanno criticato il funzionamento del sistema informatico, considerato inadatto per un’azienda di simile portata, soprattutto considerando che tutti gli store presenti nel mondo (quasi 42mila) sono collegati a un sistema globale, gestito da una piattaforma proprietaria.

“Questo il problema – ha detto Patrik Hjelte, proprietario di diversi McDonald’s nella Svezia centrale, riferendosi al sistema informatico dell’azienda – In questo momento stiamo riavviando tutti i sistemi e speriamo di tornare presto operativi come al solito”.